Nuoto sub Faenza, il trofeo di fine anno tra i giovani atleti della società

Una festa con tre ospiti d’onore: il campione olimpico Domenico Fioravanti, Andrea Beccari e il neo primatista italiano dei 50 metri farfalla in vasca corta, il 23enne faentino Michele Busa dell’Imolanuoto. Per il Nuoto Sub Faenza il 2024 si è chiuso sabato nella piscina principale del centro sportivo di piazzale Pancrazi con il trofeo di nuoto alla 17esima edizione, che ha visto concorrere fra loro i giovani atleti della società. Nell’occasione è tornato il Premio al bravo atleta che si fa valere sia in ambito agonistico sia a scuola: sono stati premiati Linda Martelli, Alberto Fabbri, Giada Minelli e Marta Zini. Ha inoltre spiccato la nuotatrice 18enne faentina Andrea Maltoni, rientrata da pochi giorni dagli Stati Uniti.