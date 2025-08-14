Nuova area commerciale: "Un semaforo pedonale per viale Europa"

Un semaforo pedonale per viale Europa, a servizio del nuovo parco commerciale in espansione. È la richiesta che avanza all’amministrazione comunale Alvaro Ancisi, consigliere comunale e capogruppo di Lista per Ravenna, che in una nota evidenzia che "il parco commerciale di viale Europa si sta espandendo verso il lato sud di via Canale Molinetto, con nuove imponenti espansioni edilizie. Dal 5 giugno è aperto al pubblico un supermercato Aldi da mille metri quadrati. Entro la fine dell’estate sorgeranno al suo fianco due attività di ristorazione, un negozio di abbigliamento e una palestra su due livelli con cinque campi da padel copribile con una tensostruttura. Seguiranno altri edifici e sarà ampliato l’attuale parcheggio dell’Aldi da 114 stalli, a favore anche del palazzetto dello sport in infinita costruzione a fianco del Pala de Andrè".

Ancisi punta poi il dito verso il traffico della zona, destinato ad aumentare: "Per accedere a questo comparto con veicoli a motore, viale Europa verrà dotato di un secondo svincolo orientato verso il nuovo insediamento. Preoccupa tuttavia, a causa del traffico esorbitante di questo viale urbano, quasi da tangenziale, l’estrema pericolosità dell’accesso dal lato Pala de Andrè per i pedoni, in particolare adolescenti e ragazzi privi di patente automobilistica, soprattutto attratti dall’area palestra, residenti nell’ampia zona del quartiere Darsena, fittamente popolata, posta tra via Gulli e le vie Bellucci/Canale Molinetto".

Da qui la richiesta di un attraversamento più sicuro per pedoni e ciclisti che frequentano la zona: "Si rende perciò indispensabile porre su viale Europa – prosegue Ancisi nella sua nota – un semaforo pedonale, alla pari, per esempio, di quello introdotto sulle stesse vie Canale Molinetto/Bellucci per accedere al supermercato Famila. Potrebbe essere collocato, per esempio, all’altezza della fermata del bus o in corrispondenza del nuovo prossimo svincolo o al centro di tali posizioni".

Alvaro Ancisi si rivolge quindi al primo cittadino Alessandro Barattoni e alla sua giunta: "Chiedo dunque al sindaco se e come, condividendo questa raccomandazione, si propone di darle seguito".