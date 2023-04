Nuova area verde da 7mila metri a Milano Marittima

Una nuova area verde in centro a Milano Marittima. Oltre 7mila metri quadrati, da mantenere a verde pubblico, tra via Milano, via Petrarca e via Carducci. Ad annunciare la novità è l’assessore ai lavori pubblici Enrico Mazzolani. "Grazie al Piano urbanistico generale, con il progetto che prevede la realizzazione di una palazzina di dodici appartamenti in un’area attualmente in stato di degrado e abbandono in viale Raffaello, avviene la cessione al Comune di un’area di oltre 7mila metri quadrati, da mantenere a verde pubblico, tra via Milano, via Petrarca e via Carducci". Insomma, nel centro si costruiranno nuovi appartamenti e contemporaneamente sarà salvaguardato - a pochi metri - un ampio spazio verde. "Questo intervento, avvallato anche dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – prosegue l’assessore Mazzolani – ha portato all’acquisizione da parte dell’amministrazione di un importante polmone verde pubblico in centro. Il privato pulirà e metterà in sicurezza l’area, abbattendo eventualmente le alberature vetuste ed in precario stato vegetativo con il conseguente reimpianto ’uno a uno’, per garantire il mantenimento in salute e la rigenerazione di queste preziosa aree". In accordo con il Consiglio di Zona, poi, "si valuteranno le modalità più opportune e proficue per valorizzare quest’area boscata, decidendone insieme l’utilizzo più consono".

Non solo a Milano Marittima, anche a Pinarella è in dirittura di arrivo la realizzazione di uno spazio verde in piazzale Premi Nobel dove stanno procedendo spediti i lavori per essere terminati prima dell’inizio della stagione estiva. Per l’assessore "uno spazio assolato, degradato, sotto utilizzato e con barriere architettoniche si trasformerà anche grazie a 35 nuove piantumazioni di diversi tipi e una fontana di ultima generazione". Diventerà "un luogo rinaturalizzato e fruibile 365 giorni all’anno, nel quale potranno anche trovare spazio nella piccola piazzetta centrale, momenti di aggregazione e piccoli spettacoli pubblici". Le nuove piantumazioni avverranno già entro il mese di maggio. Nel progetto di piazzale Premi Nobel sono previsti spazi di aggregazione tramite nuove aree verdi. L’area diventerà anche un collegamento tra i due centri commerciali promuovendo la piazza come luogo ad uso della comunità. Uno degli interventi più significativi sarà, appunto, l’inserimento di un ampio spazio verde corrispondente a circa il 50% della superficie totale. La riqualificazione terrà conto anche della necessità di prevedere spazi idonei per usi temporanei per la realizzazione di sagre ed eventi.

Ilaria Bedeschi