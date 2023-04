Nuova Camera di commercio Domani il ‘battesimo’ con l’assessore regionale Colla

Sarà l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla, a tenere a battesimo domani la nuova Camera di commercio di Ravenna e Ferrara. La prima riunione del nuovo ente si terrà nella sede di viale Farini. All’ordine del giorno l’insediamento del nuovo presidente, Giorgio Guberti. Verso fine aprile verrà convocato il consiglio camerale per l’elezione della giunta che, a sua volta, eleggerà il vice presidente. In base agli accordi intercorsi tra le associazioni, questo ruolo verrà ricoperto dal ferrarese Paolo Govoni. "Una nuova identità – sottolinea Guberti - per la quale le organizzazioni imprenditoriali, sindacali, dei consumatori e gli ordini professionali hanno lavorato con impegno in questi mesi e che rappresenta il passaggio ad un’età più matura delle Camere di commercio di origine, un cambiamento di pelle in grado di esaltarne la funzione di partenariato attivo rispetto alle altre istituzioni, valorizzarne la rappresentatività di un sistema economico territoriale più ampio ed ambizioso, renderne più forte la legittimazione nel solco del principio di sussidiarietà". La Camera di commercio ravennate, nata il 31 agosto 1862, è stata protagonista di tante vicende economiche e sociali del territorio. L’ente sostenne l’insediamento di Eni sia nell’attività di produzione nazionale di gas che nello sviluppo dell’industria chimica, promosse la crescita del porto nella sede attuale e 30 anni fa fu in prima fila per dare vita a Omc (oggi Omc Med Energy) che festeggia a maggio i 30 anni di attività. È azionista di Sapir, principale terminal portuale, e da poco supporta economicamente lo sviluppo dell’insediamento universitario.

"Viviamo indubbiamente un passaggio epocale – conclude Guberti - in linea con l’obiettivo di far crescere i nostri territori in termini economici, consapevoli anche delle responsabilità che abbiamo nel sostenere le imprese, nel favorire l’occupazione, le tutele dei lavoratori e verso decine di migliaia di famiglie. Un modo pensare lo sviluppo che ci viene ricordata spesso dal presidente dell’Abi, Antonio Patuelli".