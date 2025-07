Nuova Casa in piazza Baracca: "Sede trasparente perché ci vedano"

Agenzia Nuova Casa, dopo 20 anni di esperienza sul mercato immobiliare, si ingrandisce e apre una nuova sede. Inaugurata questa mattina, la sede di piazza Baracca 1 è a pochi passi dal centro storico e da via Cavour, dove storicamente l’agenzia ha sempre operato. Al taglio del nastro ha partecipato l’assessora al Lavoro Federica Moschini insieme allo staff di Agenzia Nuova Casa, formato da nove agenti più l’ufficio tecnico. Presente anche l’assessore allo Sviluppo Economico Fabio Sbaraglia.

"Dopo 20 anni di attività – spiega Andrea Stecca, titolare di Agenzia Nuova Casa - per noi questo è un passo fondamentale. Negli anni siamo cresciuti e abbiamo lavorato per dare sempre più servizi ai nostri clienti, i proprietari di immobili, che supportiamo a 360° durante tutto il percorso di vendita. Per noi è importante ampliarci, in modo da poterli accogliere al meglio, nelle nostre tre sale riunioni più un salottino d’attesa. La parola d’ordine è trasparenza: quella delle pareti, perché vogliamo che i cittadini ci vedano, si sentano parte di questo progetto, e quella della nuova applicazione. Attraverso il nuovo sistema, i proprietari possono monitorare tutto il processo di vendita, avendo accesso alle statistiche, al numero di visite e a tutta la documentazione. Questo ci permette anche di vendere sempre al prezzo di mercato, una garanzia in più anche per gli acquirenti".