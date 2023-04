Nuova chiamata pubblica per il Don Chisciotte

Nuovo appuntamento, lunedì, alle 20.30, al teatro Rasi con la ‘Chiamata pubblica’ ideata da Marco Martinelli e Ermanna Montanari per il ’Don Chisciotte’ di Miguel De Cervantes aperta a tutti. La serata rientra nel ciclo delle proiezioni di film pensati (con la collaborazione e la cura di Rosalba Ruggeri) come e approfondimento dell’immaginario legato al grande romanzo di Cervantes, in un ideale proseguimento con i ’Parlamenti di aprile’ ideati da Martinelli e Montanari, che proprio nel 2019 hanno messo al centro i tanti fili e le connessioni che legano il teatro e il cinema. Cuore dell’incontro sarà il film ’Fairytale. Una fiaba’ (Skazka, Russia, 2022, durata 78 minuti) del regista russo A. N. Sokurov che alla fine della proiezione sarà in collegamento on-line da Mosca, in dialogo con Matteo Marelli e Aliona Shumakova.