Nuova convenzione . Confartigianato - Siae per riduzione compensi

È operativa per l’anno 2025 una nuova convenzione con la SIAE- Società Italiana degli Autori ed Editori attraverso la quale le imprese associate Confartigianato che utilizzano nei propri locali, dove si svolge l’attività (aperti al pubblico e non), apparati di riproduzione di musica e video tutelati dal diritto d’autore, sui compensi per l’utilizzo di ’Musica d’ambiente’.

Il termine per il rinnovo degli abbonamenti, e quindi per il versamento dei compensi usufruendo della riduzione, è fissato al 28 febbraio 2025. Previste anche riduzioni per i compensi dovuti per attività di animazione e intrattenimento per stabilimenti balneari e pubblici esercizi. I dettagli su www.confartigianato.ra.it.