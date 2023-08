Nuova coordinatrice per Romagna Cervese: è Manuela Sangiorgi

Manuela Sangiorgi è la nuova coordinatrice della lista Romagna Cervese, già sindaca di Imola. In gruppo ha presentato un’interpellanza relativa allo stato di incuria di apparecchiature che si trovano nei parchi cittadini e che sono all’apparenza guaste. Si tratta di dispositivi installati per chiedere soccorso. L’Amministrazione Comunale, chiede Romagna Cervese, "ha stilato una apposita mappatura degli impianti (abbandonati) del genere indicato in oggetto sparpagliati in tutto il nostro territorio? Perché non vengono rimossi".