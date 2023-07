Nuova disposizione Lievi modifiche agli orari

Da giovedì 20 luglio, sulle linee Bologna – Ravenna – Rimini, Ferrara – Ravenna, Faenza – Ravenna e Bologna – Padova alcuni treni modificheranno di qualche minuto il tempo di percorrenza, anche con lievi anticipi o posticipi dell’orario di partenzaarrivo. I nuovi orari sono consultabili sui sistemi di vendita delle imprese ferroviarie.

"Le modifiche si sono rese necessarie – si legge nella nota di Rfi – a seguito dell’applicazione da parte Rfi di una nuova norma emessa dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA).

La norma prevede che in caso attraversamenti ferroviari protetti da passaggi a livello della tipologia a semi – barriere, che presentano quindi una sola barriera per lato a protezione del senso di marcia degli autoveicoli, i treni debbano transitare in quel punto ad una velocità massima di 60 kmh, come misura di riduzione della gravità delle conseguenze di un eventuale urto di un convoglio contro un ostacolo. Il limite stabilito comporta nella totalità dei casi una riduzione della velocità di marcia ammessa per i convogli, determinando un incremento dei tempi di viaggio, che ha reso necessaria la modifica di alcuni orari".

Continua la nota:

"Tale limitazione di velocità resterà in vigore fino alla graduale sostituzione della tecnologia semi-barriere con quella barriere intere o alla eliminazione dei passaggi a livello interessati. In Emilia-Romagna i passaggi a livello che presentano una protezione a semi-barriere sono attualmente 12 e sono presenti sulle linee sopra indicate, nonché sulle linee Faentina e fra Lugo e Lavezzola dove però il traffico è attualmente sospeso per i danni provocati dall’alluvione".