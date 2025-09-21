Nuova donazione alla biblioteca

Il patrimonio della biblioteca ’Fuori…legge’ di Piangipane si è arricchito di trenta volumi grazie alla generosità dell’associazione Mosaico di Idee, del Pd e di Cab Terra. I libri donati, indirizzati alle fasce di età più giovani, spaziando dalla prima infanzia all’adolescenza, e appositamente scelti dalle bibliotecarie, sono entrati a far parte delle collezioni della biblioteca, e sono già disponibili per l’utenza e il servizio di prestito. La biblioteca ’Fuori..legge’, che nel corso del 2025 ha visto fino a ora 7.655 presenze, registrando 4.895 prestiti anche grazie alle aperture supplementari previste dal progetto ’Fuori Centro’, oltre a fornire il servizio gratuito di prestito di libri, fumetti, giochi da tavolo e materiale multimediale, organizza eventi e attività dedicate alle scuole e a tutte le fasce di età. In particolare il rapporto con le scuole, anche nell’ambito delle varie iniziative proposte all’interno del Piano Arricchimento Formativo del Territorio, risulta di fondamentale importanza, e i volumi donati costituiscono in questo senso una preziosa occasione di arricchimento ampliando l’offerta di materiale proposto a bambini e bambine e ragazzi e ragazze. Tra le attività che la biblioteca mette in atto con l’obbiettivo di contrastare le povertà educative e supportare le famiglie, vi è stata nei mesi estivi anche l’accoglienza del CRE “Pi-Arti-Pane” dell’ associazione Culturale “Amici delle Arti” APS che ha previsto la scoperta e l’utilizzo quotidiano dei servizi bibliotecari (per maggiori dettagli si puà scrivere a info@lacasadellearti.com),.