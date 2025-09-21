Bologna centro dello sport

Alessandro Gallo
Bologna centro dello sport
Ravenna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Classifica ricchiAutista busIronman CerviaSciopero generaleTicket fuorileggeSagre weekend
Acquista il giornale
CronacaNuova donazione alla biblioteca
21 set 2025
ANNAMARIA CORRADO
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ravenna
  3. Cronaca
  4. Nuova donazione alla biblioteca

Nuova donazione alla biblioteca

Il patrimonio della biblioteca ’Fuori…legge’ di Piangipane si è arricchito di trenta volumi grazie alla generosità dell’associazione Mosaico di Idee,...

Il patrimonio della biblioteca ’Fuori…legge’ di Piangipane si è arricchito di trenta volumi grazie alla generosità dell’associazione Mosaico di Idee,...

Il patrimonio della biblioteca ’Fuori…legge’ di Piangipane si è arricchito di trenta volumi grazie alla generosità dell’associazione Mosaico di Idee,...

Il patrimonio della biblioteca ’Fuori…legge’ di Piangipane si è arricchito di trenta volumi grazie alla generosità dell’associazione Mosaico di Idee, del Pd e di Cab Terra. I libri donati, indirizzati alle fasce di età più giovani, spaziando dalla prima infanzia all’adolescenza, e appositamente scelti dalle bibliotecarie, sono entrati a far parte delle collezioni della biblioteca, e sono già disponibili per l’utenza e il servizio di prestito. La biblioteca ’Fuori..legge’, che nel corso del 2025 ha visto fino a ora 7.655 presenze, registrando 4.895 prestiti anche grazie alle aperture supplementari previste dal progetto ’Fuori Centro’, oltre a fornire il servizio gratuito di prestito di libri, fumetti, giochi da tavolo e materiale multimediale, organizza eventi e attività dedicate alle scuole e a tutte le fasce di età. In particolare il rapporto con le scuole, anche nell’ambito delle varie iniziative proposte all’interno del Piano Arricchimento Formativo del Territorio, risulta di fondamentale importanza, e i volumi donati costituiscono in questo senso una preziosa occasione di arricchimento ampliando l’offerta di materiale proposto a bambini e bambine e ragazzi e ragazze. Tra le attività che la biblioteca mette in atto con l’obbiettivo di contrastare le povertà educative e supportare le famiglie, vi è stata nei mesi estivi anche l’accoglienza del CRE “Pi-Arti-Pane” dell’ associazione Culturale “Amici delle Arti” APS che ha previsto la scoperta e l’utilizzo quotidiano dei servizi bibliotecari (per maggiori dettagli si puà scrivere a info@lacasadellearti.com),.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata