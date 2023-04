Nuova gestione alla farmacia ‘Antica’ È la stessa di quella di Savio

La farmacia Antica di Castiglione di Ravenna ha una nuova gestione. L’inaugurazione è avvenuta ieri alla presenza, tra gli altri, del vicesindaco Eugenio Fusignani, dell’assessora Federica Del Conte e del consigliere territoriale Mino Magnani.

I nuovi titolari gestiscono anche la farmacia del Savio a Savio. Fusignani e Del Conte hanno sottolineato "l’importanza del servizio pubblico svolto dalle farmacie, pubbliche e private, soprattutto in un territorio esteso come quello del comune di Ravenna. Siamo certi che l’attività e i servizi forniti dalla farmacia Antica si integreranno con quelli della Casa della Salute di Castiglione, di prossima apertura, che ospiterà tre medici di medicina generale, un ambulatorio infermieristico, un centro prelievi, l’ufficio per l’assistenza sociale".