Nuova illuminazione a Castel Bolognese

È in corso già da alcuni mesi il maxi piano di illuminazione che interessa Castel Bolognese. Maxi perchè il progetto prevede il rifacimento dell’intera rete di illuminazione pubblica della città sulla via Emilia. Un’opera iniziata lo scorso 7 marzo e che sta progressivamente procedendo. "Attualmente – fanno sapere dall’Unione della Romagna Faentina –, dei 1709 punti di illuminazione esistenti di vecchia generazione, ne sono stati già riqualificati un quota pari a circa il 60%, che sono stati sostituiti con nuovi punti luce a tecnologia a Led di ultima generazione".

Complessivamente ne restano quindi da sostituire 644, per i quali si prevede di intervenire entro la fine dell’anno. "Circa 70 fra pali, sbracci, plinti e pozzetti sono stati già sostituiti con nuovi elementi e una volta terminati i lavori su via Lughese, gli interventi si sposteranno in via 25 Aprile, per poi proseguire nelle vie che ancora attendono la sostituzione". Attraverso la realizzazione dell’opera è previsto un risparmio energetico di circa "490mila kilowatt ora e circa 195 tonnellate di Co2 per anno che non saranno immesse nell’atmosfera".

Una volta completata la fase che prevede la sostituzione dei punti luce si passerà alla fase che da progetto prevede l’illuminazione degli incroci sensibili, il rifacimento delle linee elettriche interrate, ed entro la primavera del 2026 si arriverà alla conclusione dei lavori con il rifacimento dei quadri elettrici e dei punti di telecontrollo. Un progetto quindi decisamente articolato che è in carico ad Hera Luce e che prevede un investimento complessivo di 1,3 milioni di euro. "Importo che sarà recuperato con il risparmio energetico ottenuto grazie al relamping di impianti e reti, quindi senza nessun onere aggiuntivo per i cittadini", hanno fatto sapere dall’Urf.

"Il progetto di riqualificazione energetica rappresenta una applicazione concreta dell’economia circolare e un contributo rilevante al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in piena armonia con le politiche europee del Green Deal e in linea con le strategie di Carbon Neutrality". Tutti gli interventi d’altro canto, quando saranno a regime "consentiranno la trasformazione dell’impianto di illuminazione in uno completamente green: il 100% dell’energia che lo alimenterà sarà ottenuta da fonti rinnovabili e anche le strutture sono pensate per essere riutilizzate". Infine l’analisi della "circolarità materica", che misura quanta parte di ciò che viene impiegato per la realizzazione dell’impianto sia riciclabile "attesta che oltre il 73% dei componenti a fine vita potrà essere reinserito nel circuito del riciclo". L’Amministrazione castellana dal canto proprio si è detta "orgogliosa dell’intervento di rinnovo dell’illuminazione pubblica", rimarcando che "si tratta di un impegno assunto da tempo e che nei prossimi mesi diventerà realtà".