Nuova illuminazione a Cervia. Luci sulla rotonda Grazia Deledda

Partirà a breve il piano di interventi di migliorìa e potenziamento degli impianti della pubblica illuminazione a Cervia. L’Amministrazione comunale ha previsto l’installazione di nuovi apparecchi a led ad alta efficienza. Gli interventi, per i quali sono stati stanziati 80mila euro, inizieranno la prossima settimana, per essere completati entro aprile. Si tratta di un piano interventi che riguarda sia la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione sia il potenziamento di quelli esistenti. A breve è in programma un significativo ampliamento dell’impianto di illuminazione di piazza della Resistenza mediante una serie di nuovi punti luce. E poi la realizzazione di nuovi punti luce nel tratto iniziale di via Stazzone da viale G. Di Vittorio, in corrispondenza delle case, e di un impianto di illuminazione nella rotonda Grazia Deledda sull’omonimo lungomare che, oltre al miglioramento della visibilità, ha lo scopo di valorizzare le due statue dello scultore Angelo Biancini. L’impianto di illuminazione della rotonda Grazia Deledda verrà inaugurato durante il festival dedicato al premio Nobel, il 10 e l’11 maggio. Ancora è prevista nuova illuminazione nell’area sgambamento cani di via Valtellina e in via Beneficio I Tronco all’incrocio con via Cervara Vecchia. Infine, è in calendario la realizzazione di un impianto a Savio, per illuminare il vialetto pedonale di fronte alla scuola dell’infanzia. Gli interventi interesseranno in modo marginale la circolazione stradale. Solo nel caso dei lavori in piazza della Resistenza, al fine di prevenire disagi nella fruizione del parcheggio, si interverrà per fasi che comporteranno, pertanto, una marginale modifica alla viabilità.

Ilaria Bedeschi