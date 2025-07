Nuova illuminazione a Solarolo. Approvato progetto esecutivo da quasi mezzo milione di euro

Proseguono gli atti burocratici che porteranno alla riqualificazione energetica del comune di Solarolo. L’ente locale attraverso l’Unione della Romagna Faentina è stato individuato come destinatario delle risorse per l’attuazione delle Atuss, ovvero l’Agenda Trasformativa Urbana per lo Sviluppo Sostenibile, a seguito della sottoscrizione della convenzione tra la Regione e l’Unione dei comuni, nell’ambito del progetto di riqualificazione energetica della Romagna Faentina: efficientamento illuminazione pubblica a led del Centro Urbano Comune di Solarolo. Un progetto da 400mila euro, dei quali 320mila finanziati dal fondo Por Fesr. Per questo motivo una volta definito il progetto di intervento, è stato approvato, martedì, il verbale di verifica e di validazione del progetto esecutivo. All’interno del dossier sono riportati gli interventi che dovranno essere eseguiti e che riguarderanno numerose vie del territorio solarolese.

Si tratta degli interventi in viale Pascoli, in via Stazione, in via Gramsci, della zona di via Kennedy, via Piave, via Rio e via I Maggio. Inoltre è prevista la sostituzione (relamping il nome tecnico, ndr) dei corpi illuminanti in via Gaiano Casanola e l’installazione di nuova illuminazione in via Felisio, in via Montale da via Resistenza e via San Mauro. Altri interventi sono previsti anche in via Roma, in via Bologna, in via Martiri di Felisio, in via Toni, in via Zaccagnini, in via Papa Giovanni Paolo II e in via Morandi. Infine la rimessa a nuovo degli apparecchi illuminanti in via Marconi. Un intervento decisamente importante per il comune di Solarolo, attraverso il quale si prevede una netta riduzione dei consumi energetici e migliori performance in termini di sicurezza.