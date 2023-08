Nuova luce sul palazzo comunale Ultimato il restauro da 758mila euro

Nei giorni scorsi, ad Alfonsine, sono stati ultimati i lavori sulle facciate dell’edificio municipale, simbolo della ricostruzione postbellica della cittadina. Il restauro ha seguito il criterio del minore intervento possibile per bloccare lo stato di degrado, finalizzato alla salvaguardia del bene, in modo tale da essere compatibile e riconoscibile senza però alterare la percezione unitaria del complesso. Sono stati consolidati i materiali instabili e risarcite o sostituite le porzioni mancanti nei listelli di laterizio. Si è inoltre cercato il più possibile di recuperare anche gli elementi già esistenti del travertino e laddove le fratture risultavano troppo marcate, sono stati sostituiti con nuovi architravi appositamente realizzati. Nella porzione sommitale dell’edificio la decorazione è stata completamente ripassata utilizzando un colore giallo paglierino del tutto simile a quello originale. Il quadro economico complessivo per il restauro delle facciate, comprensivo oltre che dei lavori anche delle spese tecniche e dell’aggiornamento dei prezzi, ammonta a 758mila euro.

Grazie a questo importante lavoro conservativo le facciate hanno riacquistato la loro bellezza originaria. Resta attualmente inibito al transito il porticato, che sarà oggetto di ulteriori lavori di consolidamento e sistemazione per recuperarne i solai soggetti a sfondellamento, per i quali sono stati attualmente preventivati 150mila euro netti per i soli lavori. Situato nella centrale piazza Gramsci, il palazzo comunale fu progettato all’indomani della seconda Guerra Mondiale dall’architetto ed urbanista di fama nazionale, Giuseppe Vaccaro. Sul finire del conflitto la cittadina era stata quasi del tutto rasa al suolo. La distruzione del 70 per cento delle abitazioni e degli edifici pubblici (tra cui il vecchio municipio situato in piazza Monti) pose quindi il problema di pianificare la ricostruzione, praticamente da zero, dell’intero paese. Ad essere incaricato della progettazione dell’attuale palazzo comunale fu, come detto, l’architetto Vaccaro, che all’epoca operava a Bologna presso uno studio di architetti (Studio Vaccaro-Parolini) che facevano da referenti per le opere di ricostruzione nella Regione Emilia-Romagna.

l.s.