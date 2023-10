Nuova luce sul teatro Masini. Terminata la riqualificazione

In netto anticipo sulla data fissata per la scadenza, il 31 dicembre, i lavori di riqualificazione energetica del teatro Masini sono terminati. La ditta incaricata dei lavori, il consorzio Cear di Ravenna, sotto la direzione dello studio tecnico che ha firmato l’elaborato, degli architetti Baraldini, Zauli e Meinardi, in questi giorni ha riconsegnato la struttura al Comune e al suo gestore, Accademia Perduta. Si tratta del primo progetto portato a termine dei circa venti candidati ai bandi del Pnrr. L’intervento interessava la riqualificazione energetica dello stabile, esempio del Neoclassico faentino, che da tempo necessitava di lavori proprio sul fronte della sostenibilità così da ridurne l’impatto energetico nell’ambiente. Il progetto prevedeva interventi per mezzo milione di euro, 400mila dei quali finanziati per l’appunto attraverso un bando di ripresa e resilienza europeo. Gli operai hanno lavorato in primis sulla coibentazione tra il tetto e i solai: nelle zone di palco, uffici e in quella soprastante la platea. Tra i lavori anche la sostituzione di un’ottantina di vecchi infissi in legno e ancora non a doppio vetro. Anche l’impianto termico è stato oggetto di un intervento con l’affinamento della gestione ambientale e la regolazione elettronica del controllo dei flussi di alimentazione attraverso la tecnologia wireless, poco invasiva. Per quanto riguarda l’illuminazione all’interno del teatro, non potendo intervenire sui portalampade perché di rilevanza storica (il Masini rientra nella Strada europea dei teatri storici ed è tutelato dalla Soprintendenza), sono stati sostituiti i vecchi corpi a incandescenza con lampade a led, ad alta efficienza e a basso consumo, così come i corpi luminescenti del grande lampadario in cristallo che è stato anche dotato di un argano elettrico che ne consente la discesa in platea per la sua manutenzione quando prima poteva essere portato solo al di sopra del soffitto attraverso un sistema di botole. In questo modo, oltre a ottenere un vantaggio per una più semplice manutenzione, si sono elevati gli standard di sicurezza per chi deve occuparsene.

Nel corso dell’intervento sono infine stati effettuati alcuni piccoli interventi che esulano dalla rigenerazione energetica come l’eliminazione delle vecchie placche che indicavano il divieto di fumare in sala, retaggio degli anni ’50, riprendendo anche gli stucchi lungo le pareti all’interno della platea. "Siamo orgogliosi – sottolinea l’assessora ai Lavori pubblici, Milena Barzaglia – di aver concluso, anche prima del termine fissato il primo progetto legato al Pnrr. Da tempo il Masini, uno dei gioielli architettonici del Neoclassico di Faenza, necessitava di un up-grade sul fronte energetico. Ringrazio i dipendenti dei Lavori pubblici, che hanno seguito i lavori, lo studio tecnico che ha progettato e le imprese che con grande competenza e cura hanno eseguito gli interventi".