"Nuova materna. E sarà l’anno della Pungéla"

di Monia Savioli

Il 2023 nasce per la città di Lugo all’insegna dei progetti. Tanti sono da avviare e alcuni vedranno concretamente la luce. Il bilancio di fine anno tracciato dal sindaco Davide Ranalli, fresco di nomina come coordinatore dei comitati regionali di sostegno alla candidatura di Gianni Cuperlo, parte dalle difficoltà del periodo, legate in particolare al caro energia (+135% sulle casse comunali) e approda alla boccata di ossigeno offerta dai fondi europei ottenuti tramite il Pnrr.

A un anno di distanza dalla prima assegnazione di 5 milioni di euro per i progetti di rigenerazione urbana, ora il tesoretto sul quale l’amministrazione può contare ammonta a10 milioni di euro. Il 9 gennaio prossimo saranno affidati i lavori per il recupero e l’efficientamento energetico di palazzo Rossi per il costo di 1 milione e 250mila euro e a breve saranno pubblicate le gare per il nuovo Auditorium (2 milioni e 250mila euro), per la realizzazione del nuovo ponte della Pungéla a Villa San Martino (600mila euro) e il restauro di un’ulteriore ala del complesso del Carmine (300mila euro). Le prime settimane del 2023 vedranno anche chiudersi il progetto della pista ciclabile di Villa San Martino e approvare la versione definitiva della nuova scuola dell’infanzia realizzata per 3 milioni e 300 mila euro comprensivi di costi di progettazione e realizzazione, che vedrà la luce nell’area di Largo Corelli su via Lorenzo da Ponte.

I progetti che potenzialmente si concretizzeranno entro l’anno prossimo saranno soltanto una piccola parte e avranno come protagonista in particolare Villa San Martino con la realizzazione del ponte della Pungela, rinato con un’attenzione particolare alla sicurezza e i lavori di ristrutturazione del centro sociale della frazione (130mila euro). Per gli altri progetti sarà necessario attendere. L’obiettivo per l’auditorium ad esempio, è fissato al marzoaprile del 2024. Accanto alle opere finanziate dal comune tramite i fondi Pnrr ce ne sono altre, uscite dal bilancio comunale per intercettare fondi messi a disposizione da altri enti. Prima in lista è la casa della salute, finanziata da Ausl Romagna, che nel 2023 vedrà chiudersi l’iter realizzativo formale. La affiancano gli interventi di completamento del bacino di laminazione di Lugo Ovest, l’avvio per quello di Lugo Sud e i lavori entrati nel bilancio di Rete Ferroviaria Italiana nell’ambito dell’ampliamento della tratta Ravenna-Bologna che prevedono la realizzazione del sottopasso ferroviario nella frazione di Zagonara e la costruzione di un cavalcavia e di un passaggio ciclopedonale in via Piano Caricatore.

Sul fronte sanità, l’impegno dichiarato è di piena collaborazione con Ausl Romagna che, a fronte della difficoltà di reperimento del personale medico, continua il programma di investimenti legati al ripotenziamento dell’ospedale attraverso l’aumento dei posti letto in terapia intensiva e quindi delle attività chirurgiche. Un quadro in espansione supportato dall’apertura a breve del nuovo Pronto Soccorso e all’attivazione, a partire da gennaio, del progetto della Casa della Salute di Voltana con l’infermiere di famiglia. L’intero quadro degli interventi sarà illustrato alla città, insieme all’intero bilancio comunale, nel corso dell’evento pubblico organizzato nelle prime settimane del 2023 al teatro Rossini.