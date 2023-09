Nuova mensa alla Camerani Approvato il progetto

Nuovi locali per la mensa e la cucina. È la risposta del Comune all’aumento delle iscrizioni alla scuola primaria Camerani, in via Bargigia 36. Il progetto è stato approvato dalla giunta nei giorni scorsi per un valore di 1 milione e 430mila euro, finanziati nel Piano degli investimenti 2023 attraverso il Pnrr dell’Unione europea e in parte da Palazzo Merlato. Si prevede di realizzare una nuova sala mensa collocando nella nuova struttura sia la sala che i servizi annessi (cucina, bagni e spogliatoi). La scuola Camerani è dotata di un’area verde molto estesa, delimitata sui lati sud e ovest dalle vie Bargigia e Battuzzi e confinante sui lati nord ed est con giardini privati. Proprio nell’attuale area verde a nord est della scuola si prevede di inserire il nuovo edificio con mensa e cucina, collegato con un corridoio. La realizzazione dei nuovi locali consentirà la conversione degli attuali spazi per la refezione e la preparazione dei pasti, posti al primo piano, in aule normali eo speciali, sopperendo alla richiesta del bacino di utenza. Il nuovo corpo mensa e i relativi servizi avranno una superficie inferiore ai 375 metri quadri, di cui netti circa 264 metri quadri per il locale mensa e circa 96 per la cucina e relativi servizi, in aggiunta circa 32 metri quadri per il collegamento alla scuola esistente e 13 metri quadri per i locali tecnici. La mensa avrà grandi superfici vetrate e sul tetto saranno alloggiati 84 pannelli fotovoltaici. Verranno utilizzate tutte le tecnologie per ridurre i consumi: vetrate basso emissive, involucri isolanti, impianti a pompa di calore e ventilazione controllata degli ambienti.

"Si tratta di un’opera importante e funzionale alle esigenze della scuola – sostiene l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte – che sono aumentate negli anni grazie al numero crescente di alunni. Gli iscritti potranno così usufruire, insieme al personale scolastico, di locali più moderni e confortevoli".

Allo stato attuale la scuola ospita 17 aule normali e 4 speciali per complessivi 429 alunni. Il locale mensa è in grado di soddisfare un fabbisogno di 406 pasti organizzati su doppio turno. Il nuovo refettorio ospiterà 280 alunni a turno (560 alunni con sistema a doppio turno).