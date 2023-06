Nuova mensa e nuova aula magna per primaria Pasini a Ravenna

Nuova mensa e nuova aula magna, grazie a un investimento di oltre 1,6 milioni di euro, per la scuola primaria di primo grado Bruno Pasini di Ravenna, che fa parte dell’Istituto comprensivo statale Darsena.

La giunta ha deliberato infatti nei giorni scorsi i progetti definitivi esecutivi e il finanziamento tra fondi Pnrr e fondi stanziati dal Comune.

Il primo stralcio riguarda la mensa, per un importo di 850.000 euro, il secondo stralcio invece riguarda l’aula magna per un impegno di 810.000 euro, funzionali per aggiudicarli allo stesso operatore economico dato che le lavorazioni insistono e si sviluppano sullo stesso edificio e in parti contigue.

La realizzazione di nuovi edifici scolastici, come i due nidi di Ponte Nuovo e Ravenna, e il miglioramento del comfort di altri come in questo caso, afferma l’assessore ai Lavori pubblici Federica Del Conte, "rappresentano concretamente l’attenzione dell’amministrazione comunale verso il sistema educativo della nostra comunità che passa anche da luoghi accoglienti e che offrano opportunità di vivere molto meglio gli spazi, in particolare quelli condivisi dove socializzare".

Continua ancora l’assessora Del Conte: "Le nuove strutture alla Pasini saranno realizzate in cemento armato con copertura in legno e oltre a ottemperare alla normativa antisismica saranno edifici Nzeb, Nearly zero energy building, a elevata efficienza energetica, a energia quasi zero, altamente performanti da un punto di vista energetico, mediante l’installazione di pompe di calore, pannelli fotovoltaici, coibentazione, impianti di illuminazione, climatizzazione e idrici a basso consumo. Anche la demolizione sarà effettuata nel rispetto dell’ambiente, con il riusoriciclo di almeno il 70% in peso del materiale demolito".