Nuova palestra al ‘ Tonino Guerra’ Per studenti e società sportive

Dopo l’ottenimento di 3 milioni di euro finanziati dal Pnrr, sono iniziate le procedure amministrative per i lavori di realizzazione di una palestra in ampliamento del ‘Tonino Guerra’ che ospita sia l’istituto alberghiero che il nuovo liceo linguistico di Cervia. Intanto, il settore Edilizia scolastica e Patrimonio della Provincia, ha affidato a Mila Bondi l’incarico di effettuare le verifiche preventive del potenziale archeologico dell’area oggetto di intervento. "Una struttura molto importante e funzionale per la nostra città – spiega Cesare Zavatta, assessore alla Scuola del Comune di Cervia – che va a dare una risposta efficace alle esigenze dell’istituto ‘Tonino Guerra’, oltre a essere a disposizione delle nostre società sportive. Un altro valore aggiunto, dopo la partenza del liceo linguistico, per i nostri giovani e per quelli che frequentano Cervia per motivi di studio". Il ’Tonino Guerra’ possiede già al suo interno una palestra per l’attività sportiva di circa 155 metri quadrati, ritenuta insufficiente sia per contenere campi regolamentari per il basket o la pallavolo sia per ospitare tutte le ore di educazione fisica delle classi. Così la Provincia aveva manifestato la volontà di realizzare una palestra per l’ottenimento dell’omologazione del Coni. La parte in ampliamento verrà sfruttata per realizzare il campo da gioco, lo spazio per il pubblico e relativi servizi, gli spazi deposito a servizio sia della scuola che delle società sportive e due spogliatoi per un minimo 25 persone con bagni e docce. Con l’ampliamento i campi per basket, pallavolo e calcio a cinque saranno regolamentari. Inoltre potranno ospitare tutte le ore di educazione fisica delle classi di Alberghiero e liceo linguistico.

Ilaria Bedeschi