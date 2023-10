Nuova pavimentazione per il centro sportivo

Il centro sportivo di San Pietro in Campiano avrà una nuova pavimentazione sportiva. Lo ha deciso la giunta approvando il progetto con l’obiettivo di completare la struttura in fase di realizzazione e renderla fruibile. In particolare nel centro sportivo si sta realizzando una copertura tipo ’tensostruttura’ della piastra polivalente esistente per consentire di praticare attività agonistiche e atletiche ma anche sport come basket, pallavolo e calcetto. In questa fase dei lavori sarà realizzata la nuova pavimentazione vinilica multistrato sulla soletta di calcestruzzo; verranno posati una membrana vinilica impermeabilizzante per contrastare l’umidità di risalita e successivamente il manto sportivo sintetico multistrato certificato per uso sportivo. Il costo è di 80mila euro finanziati nel Piano degli Investimenti 2023.