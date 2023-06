Nuova piastra al ‘Giardino della montagna’

Novantacinquemila euro per mettere in sicurezza la piastra polivalente che si trova all’interno del parco ‘Giardino della montagna’. L’intervento di riqualificazione da effettuare entro la fine dell’anno, coinvolgerà nel tempo tutte le sezioni di cui si compone il parco che confina con l’area di riequilibrio ecologico del canale dei Mulini, l’asilo nido Corelli e con via Bach nella zona di Lugo Nord. L’obiettivo è di migliorare la fruibilità dell’area soprattutto a vantaggio dei bambini e dei ragazzi del quartiere per supportare il senso di appartenenza e valorizzare gli aspetti ambientali. Attualmente il parco è diviso in tre zone. Quella in prossimità del nido Corelli, comprende un’area giochi per bambini, da riqualificare, la seconda contiene la piastra polivalente per adolescenti, oggetto dell’intervento, attualmente deteriorata e fessurata, mentre la terza area è occupata da un ex campetto di tamburello che da tempo non viene utilizzata e che ora risulta degradato e invaso dall’erba.

L’intervento porterà a un restyling completo della piastra polivalente di quasi 600 metri quadrati la cui superficie sarà parificata e riasfaltata, probabilmente entro l’estate, stagione considerata come la più adatta per effettuare un intervento di questo genere, e dotata di una bordatura formata da cordoli prefabbricati. Poi sarà rivestita da un manto sportivo sintetico impermeabile. Nel contempo saranno inseriti nuovi tralicci e canestri a due altezze per consentire sia ai bambini sia agli adolescenti di giocare a basket, verrà demolito un vecchio fabbricato un tempo adibito a spogliatoio per i frequentatori della piastra e realizzata una fontana. La piastra sarà dotata anche di un impianto di videosorveglianza che potrà essere integrato da una seconda telecamera. Per l’impianto di illuminazione si dovrà aspettare ancora. Al momento infatti è prevista soltanto la predisposizione. Una particolare attenzione sarà rivolta all’abbattimento delle barriere architettoniche. Ad agevolare l’accesso alla piastra ci penserà un nuovo collegamento pedonale realizzato per collegare il marciapiede di via Bach alla struttura sportiva, costruito per essere accessibile e fruibile a tutti, diversamente abili compresi.

Monia Savioli