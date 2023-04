Nuova raccolta differenziata, tutte le perplessità dei residenti

Il nuovo sistema di raccolta differenziata sta creando non poche difficoltà ai cittadini di Faenza. Questo è quanto emerge da diverse segnalazioni. Le piazze virtuali sono piene di commenti sull’argomento, e ogni post inerente la raccolta differenziata nei gruppi cittadini catalizza a ritmo serrato piogge di esperienze personali di vario genere. Per esempio è bastata una pubblicazione di precisazioni e informazioni sulla pagina del sindaco Massimo Isola, per raccogliere in meno di una giornata oltre sessanta commenti. "Il problema non sono i cittadini che devono cambiare le abitudini, ma Hera: svuotano i bidoni e poi li buttano dove capita. Da mesi vicino a dove lavoro devono venire a raccogliere falci e rami ma sono ancora lì" scrive l’utente Raffaella. Sul tema della risistemazione dei bidoni a bordo strada dopo la raccolta da parte degli operatori interviene anche Kim: "Anche da noi i bidoni della carta vengono ‘buttati lì’ sulle aiuole. Ma solo quelli della carta" e sulle segnalazioni tramite l’applicativo ‘Il rifiutologo’ Emanuele commenta: "l’app dà perennemente errore". Qualcuno, come Alberto inoltre specifica inoltre di aver segnalato il malfunzionamento "allo sviluppatoreHera senza però ottenere alcuna risposta".

Altro ancora viene scritto sulla cadenza di raccolta, tema molto sentito anche dai residenti di via Fornarina uno dei quali, incontrato in prossimità di un cassonetto, commenta negativamente: "I bidoni sono tanti, noi siamo fortunati perchè abbiamo un balcone ampio ma in estate per l’organico forse serviranno più passaggi". Non tutti comunque la pensano allo stesso modo, e anzi qualcuno in piazza Bologna evidenzia lo "scarso adattamento al sistema" da parte dei propri vicini di casa. "Passo da qui ogni giorno – racconta un ragazzo –, e nei cassonetti vedo che viene buttato di tutto, anche per terra. Non è così che deve funzionare". Il passaggio al nuovo sistema di raccolta differenziata del resto come aveva specificato il sindaco costituisce un "cambiamento importante nelle abitudini quotidiane. Una trasformazione necessaria e urgente per il bene della comunità che lasceremo in mano ai nostri figli". E nel merito: "Ad oggi, ogni faentino produce ogni anno 250kg di rifiuti indifferenziati. Dobbiamo dimezzare questo quantitativo entro il 2027. L’avvio di un nuovo sistema, d’altra parte, può far emergere problemi o causare disservizi. Siamo certi che la situazione migliorerà con il passare di questo periodo di rodaggio. Siamo a stretto contatto con il gestore per segnalare tutte le criticità riscontrate in queste settimane". Anche l’assessore Luca Ortolani, intervenuto in consiglio comunale per riferire sul sistema in seguito alle interrogazioni consiliari aveva specificato che "l’app funziona per le segnalazioni se l’utente si registra", e che "l’indirizzo mail è sempre presidiato dai tecnici di Hera", anche se in virtù delle recenti segnalazioni "i tempi di risposta si sono allungati". Nel frattempo è iniziata la rimozione dei cassonetti dell’indifferenziata, che già negli scorsi anni aveva interessato altre città della Romagna, anche in maniera meno graduale.

"Abbiamo ricevuto da parte dei residenti in questi mesi varie segnalazioni – spiega Ortolani –, e diamo risposte a tutti. Molti però non sanno come stanno le cose, perché le domande che riceviamo poi trovano immediatamente risposta. Per esempio una signora si è lamentata perché Hera non aveva raccolto il suo bidoncino, ma poi chiedendole dove lo avesse posizionato ha rivelato di averlo lasciato dietro ai cassonetti grandi. Inoltre ultimamente in zona Borgo dopo la rimozione dei cassonetti grandi alcuni hanno lasciato l’immondizia per terra. Per questo abbiamo anche predisposto un servizio di ritiro aggiuntivo per gli abbandoni". Molte delle segnalazioni e delle risposte alle legittime domande trovano riscontro sul sito di Hera e l’assessore precisa: "Tramite mail, app e anche fisicamente al centro di Raccolta di via Righi gli operatori rispondono alle domande e le segnalazioni non restano inesitate". In ultimo, molti utenti hanno segnalato l’aumento del numero di cassonetti in centro e il loro posizionamento nei parcheggi delimitati dalle strisce blu: "Quegli spazi diventeranno isole gialle e saranno destinati ai cassonetti che sono stati posti anche in base alle segnalazioni dei residenti".

d.v.