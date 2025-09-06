Nuova Rinascita Ravenna protagonista alla Mezza maratona

Ennesima giornata ricca di soddisfazioni per la Nuova Rinascita Ravenna, protagonista al Campionato Italiano di Mezza Maratona categoria Allievi disputatosi a Pordenone. Alice Tramontani ha conquistato la medaglia d’argento, confermando la solidità della preparazione. Un risultato costruito con determinazione e con il contributo del lavoro di squadra: il coach Stefano Rossini ha guidato il gruppo, supportato da Diego Cangiano, Cristiano Rossini, Bianca Delle Monache, che hanno svolto un prezioso lavoro tattico durante la gara, consentendo a Tramontani di esprimersi al meglio nella fase decisiva. Nella categoria Senior ha gareggiato Filippo Zazzarini.

Sempre nella stessa giornata, ma nel pomeriggio, la Nuova Rinascita ha partecipato al Gran Premio Giovani di Marghera, dove sono scesi in pista Greta Baldas, Mia Giachi, Antonio D’Angelo, Diego Cangiano, Sofia Savini, Bianca Delle Monache e Cristiano Rossini. Nella categoria Ragazzi, Diego Cangiano e Cristiano Rossini hanno fatto incetta di medaglia: nel giro mezzo sprint Cangiano ha vinto l’oro e Rossini l’argento, mentre nella 3000 metri a punti si sono ‘scambiati’ le posizioni sul podio. Conquistano la combinata generale anche Greta Baldas, quarta nella categoria esordienti, e Antonio D’Angelo, sesto nella categoria R12.