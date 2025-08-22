Nuova scuola ’Il Girasole’, avanti tutta

Dopo il finanziamento delle spese previste per la demolizione e ricostruzione ex novo della scuola ‘Il Girasole’, gli uffici dell’Unione della Romagna Faentina hanno affidato la progettazione ad un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese e professionisti. Un incarico stimato in 200mila euro in base al quale i professionisti individuati avranno tempo fino al 30 settembre per presentare il progetto di fattibilità tecnico economica (la bozza arriverà entro fine mese). Si tratta di un primo passaggio a cui dovranno seguire le approvazioni per poi arrivare all’individuazione delle imprese che dovranno realizzare l’opera. Il raggruppamento temporaneo prevede come mandataria la società cooperativa Fabrica con sede legale a Riccò del Golfo, e come mandanti gli architetti Antonio Bandini, Federico Di Camillo, Andrea Fattori, la società cooperativa Servizi Ecologici di Faenza, e l’ingegner Federica Franzè. La relazione geologica geomorfologica e idrogeologica, le indagini geologiche e la relazione idrologica e idraulica saranno invece subappaltate.

Secondo i documenti, la costruzione del nuovo fabbricato post demolizione di quello esistente, precedentemente alluvionato, costerà 3 milioni e 600mila euro dei quali 1 milione e 600 mila euro sarà la quota per l’edilizia, 900mila euro per le strutture, 200mila euro per gli impianti idrici, 350mila euro per gli impianti termici e 550mila euro saranno le risorse necessarie per la realizzazione degli impianti elettrici e speciali. La struttura, che si trova al civico 5 di via Calamelli, sarà ricostruita nello stesso lotto ma secondo i progetti già resi noti, sarà sopraelevata dal pian terreno di 3 metri e consterà di 3500 metri quadrati di superficie. Proprio il fatto che la struttura sarà sopraelevata consentirà ai bambini di beneficiare di uno spazio verde non solo intorno alla scuola ma anche sotto la struttura.

Si prevede un grande rettangolo con insenature morbide, e una rampa spiralata centrale che costituirà un collegamento "giocoso ma sicuro". Per quanto concerne lo sviluppo verticale, tale aumento risponderà alle normative idrauliche "indipendentemente dai piani speciali". Inoltre, nell’ottica di implementare la funzionalità, si prevede che la scuola conterà al proprio interno la cucina, spazi laboratoriali ed in particolare un laboratorio di ceramica. L’obiettivo dell’amministrazione consiste nell’arrivare all’inaugurazione, entro l’inizio dell’anno scolastico 2027, quindi alla fine dell’estate. Le risorse per la realizzazione dell’opera sono state stanziate dalla struttura commissariale, ed anche da donazioni vincolate da parte di soggetti privati. Dal maggio del 2023 le classi della scuola dell’infanzia erano state trasferite alla scuola Tolosano, prima in emergenza per concludere l’anno scolastico, e dal successivo settembre in maniera strutturata anche grazie ai lavori che erano stati eseguiti per migliorare la fruibilità. Il quartiere però aveva perso con lo spostamento, (obbligato) del servizio, un punto di riferimento che conta di riacquisire con il nuovo Girasole.

d.v.