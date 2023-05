Nuova sede di Cervia Ambiente, primo passo

Approvato il progetto di fattibilità per la demolizione e il consolidamento dell’ex vivaio comunale al posto del quale sorgerà la nuova sede di Cervia Ambiente. Questo primo passo verso la nuova sede – che riporta a casa il centro studi – costerà 150mila euro. L’amministrazione, infatti, sta procedendo nella riqualificazione del Parco della Bassona a Milano Marittima, mediante la realizzazione di un nuovo Parco Urbano volto alla rigenerazione delle aree verdi e alla rifunzionalizzazione dei fabbricati esistenti.

Tra questi c’è proprio l’ ex vivaio comunale il quale diventerà sede di un polo di divulgazione e sensibilizzazione dedicato allo sviluppo di temi e progetti ambientali, di nuovi servizi di didattica ambientale, informazione e sensibilizzazione rispetto a biodiversità e climate change e allo sviluppo di un centro di monitoraggio sui cambiamenti climatici e biodiversità, quale luogo di studio, ricerca, confronto, collaborazione fra esperti, enti, istituti ed Amministrazione, in grado di fornire gli input necessari alla messa a punto e sperimentazione di azioni innovative di conservazione ambientale, mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici.

Per realizzarlo sarà pertanto necessario procedere alla demolizione dell’edificio esistente e creare le condizioni per il nuovo manufatto che lo andrà a sostituire.

Un’operazione ad invarianza di volumi rispetto all’esistente che mette al centro il riuso del costruito, demolendo e ricostruendo secondo i canoni odierni: massima sicurezza sismica, realizzazione di edificio a consumo di energia quasi zero, qualità architettonica elevata ed eliminazione dei detrattori di paesaggio in un ambito dai valori paesaggistici così importanti. In questa ottica gli edifici vengono rifunzionalizzati sulla base concettuale di "parco come scuola e luogo di studio e monitoraggio", pertanto alcuni di essi vengono destinati alla didattica, altri alle esperienze naturalistiche ed artistiche, e nel caso dell’ex vivaio comunale alla nuova sede di Cervia Ambiente e polo della biodiversità.

Il progetto complessivo per la realizzazione della nuova sede del Cervia Ambiente è stato finanziato tramite bando regionale con un contributo di 790mila euro a fronte di un costo complessivo di un milione di euro.

La sede di Cervia Ambiente, che dal 2014 è stata incorporata nella Fondazione Centro Ricerche Marine, verrà quindi ricostituita nella città di Cervia. Il progetto riguarda un percorso, avviato già da tempo dall’amministrazione, dedicato ad una maggiore attenzione verso il cambiamento climatico; la città di Cervia, inoltre, ha tutte le caratteristiche – data la sua posizione a sud - per essere un’area ‘sentinella’ del Parco del Delta del Po e dedicarsi allo studio degli effetti del cambiamento climatico su flora e fauna.

Ilaria Bedeschi