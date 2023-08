Nuova segnaletica in viale delle Ceramiche Restringimento della carreggiata

Per il rifacimento della segnaletica orizzontale in città, dalle 19 del 24 agosto alle 6 del 25, sarà predisposto un restringimento di carreggiata in viale delle Ceramiche tra l’incrocio semaforico di corso Garibaldi e quello con via Domenico LamaSant’Ippolito. I lavori interesseranno pure il rifacimento della segnaletica della corsia preferenziale autobus lungo la controstrada di viale delle Ceramiche dalla caserma dei pompieri all’Agenzia delle Entrate. Sarà predisposto il divieto di sosta, dal civico 22, in corrispondenza del parcheggio riservato ai disabili sempre per il rifacimento della segnaletica. Le modifiche alla viabilità saranno indicate con la segnaletica temporanea di cantiere.