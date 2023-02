Nuova sfida: inaugurata la tabaccheria-cartolibreria a Voltana Sabato l’apertura di ‘Biroblù’. Titolari sono i coniugi voltanesi Tomasz Dalmonte ed Elisa Bosi

In un periodo storico durante il quale, complici la pandemia e il netto rincaro delle bollette tante realtà commerciali sono state purtroppo costrette a chiudere i battenti, l’apertura di una nuova attività non può che essere accolta con piacere e rappresentare un segnale di speranza. A Voltana sabato scorso è avvenuta l’inaugurazione di ‘Biroblù’, cartolibreria-tabaccheria la cui nuova sede è situata lungo la centrale via Fiumazzo, a fianco dell’Uffico Postale, a due passi dalla piazza principale e dalle scuole.

Taglio del nastro che ha visto la presenza del sindaco di Lugo Davide Ranalli, del presidente della locale Consulta Valeria Monti e di tantissime altre persone del posto, tra cui numerosi bambini.

A intraprendere questo nuovo percorso sono stati Tomasz Dalmonte ed Elisa Bosi, una coppia di coniugi voltanesi che, dopo aver rilevato e gestito per 5 anni una tabaccheria situata sempre in via Fiumazzo ma alcune centinaia di metri più a sud, ha deciso di reinvestire in paese, con l’auspicio che si possano spalancare nuove prospettive.

I presupposti quindi non mancano.

"Con il trascorrere degli anni – spiegano i due titolari – ci siamo resi conto che, alla luce dell’aumento della clientela, gli spazi si stavano rivelando sempre più ristretti. Motivo per cui abbiamo ritenuto opportuno migliorare la qualità dei servizi offerti ai nostri clienti, anche attraverso la scelta di una localizzazione più a ‘portata di mano’, in particolare da parte dei bambini e dei ragazzi che frequentano le vicine scuole".

La superficie del nuovo locale si aggira intorno ai cento metri quadri e oltre ai prodotti della tabaccheria non mancano articoli di cancelleria, giocattoli e altri servizi, tra cui quello delle fotocopie.

Tornando a sabato scorso, l’inaugurazione ha inoltre visto la presenza dei giovanissimi allievi della scuola musicale gestita dall’associazione ‘Do re mì’. I due titolari inoltre hanno devoluto un buono spesa rispettivamente al Nido d’Infanzia, alle scuola Materna, a quella elementare e a quella media, nonché al Cree.

"L’inaugurazione di questa sede – commentata la presidente della Consulta Valeria Monti – non è solo una nuova, importante, luce che accende il centro di Voltana, ma anche motivo di orgoglio per tutta la comunità. Il fatto che i giovani decidano di investire sul territorio nel quale vivono, in particolare quando si tratti di una frazione, è un segnale in netta controtendenza ed è indice del clima di collaborazione, solidarietà e accoglienza che si respira nella nostra comunità". Continua: "Un ringraziamento ad Elisa e Tomasz e un grande ‘in bocca al lupo’ affinché possano avere tutte le soddisfazioni che meritano ampiamente".

Luigi Scardovi