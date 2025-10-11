Nuova stazione ecologica. Servirà la zona ovest

E’ in arrivo in via Silver Sirotti una nuova stazione ecologica, la trentesima presente in provincia e l’undicesima in quello comunale. Va ad aggiungersi alle due già presenti in città a nord (via Albe Steiner, zona Bassette) e a sud (via don Carlo Sala) e servirà in particolare il quadrante ovest della città (zona Nullo Baldini – via Faentina- Fornace Zarattini). L’infrastruttura andrà quindi a completare la copertura del territorio comunale, andandone a servire una zona importante e strategica rispetto all’affluenza attuale: nel 2024 infatti i 10 centri di Ravenna hanno raccolto quasi 20 mila tonnellate di rifiuti differenziati, un terzo dei quali rappresentato da sfalci e potature e un quarto da legno e registrato 140.000 accessi, con una media di quasi 6 accessi ogni ora di apertura (quasi uno ogni 10 minuti).

I lavori di realizzazione, che inizieranno entro il mese di dicembre 2025 per essere completati entro l’estate 2026, comporteranno un investimento complessivo di 1,8 milioni di euro, di cui circa la metà finanziati dal Pnrr, e interesseranno un’area di 3.000 mq. Il progetto prevede un centro di raccolta integrato nel paesaggio, con edifici bassi e aiuole decorative all’interno, protetto da una barriera antieffrazione e da siepi e alberature in tutto il perimetro e nelle pertinenze esterne, provvisto di un efficace sistema di videosorveglianza, collegamenti con fibra ottica e gestito dal sistema Hergoambiente, tecnologicamente all’avanguardia.

Il box guardiania sarà a emissioni quasi zero, conforme alla normativa europea più avanzata in materia di basse emissioni, sarà dotato di un sistema di accessi e viabilità facilitata, passando sotto il cavalcaferrovia di via Faentina dalla rotonda Spagna, e in prospettiva con predisposizione per viabilità pubblica da via Secondo Bini (Cinema City).

"Questo centro di raccolta, particolarmente atteso dai cittadini e dalle attività ravennati della zona ovest della città, va a completare la copertura del nostro territorio– precisa l’assessora ai Rifiuti Federica Moschini –, ricordiamo che le stazioni ecologiche sono la soluzione ambientale più sostenibile e di minore impatto per una raccolta differenziata ampia e di qualità con il massimo recupero di materia possibile e la garanzia di una gestione corretta e controllata per tutti i rifiuti conferiti".

Il centro di raccolta di via Sirotti accetterà tutti i rifiuti conferibili, come da normativa, con ampia disponibilità per Ingombranti, metalli, inerti e legno stoccati in ampie piazzole delimitate a terra; inoltre è disponibile anche un ampio capannone per il conferimento dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) e RUP (rifiuti urbani pericolosi).