Nuova targa di Annafietta

È in programma domani alle ore 11.30 la cerimonia di inaugurazione della nuova targa toponomastica realizzata nel laboratorio di Annafietta e installata in via Santa Teresa. Ad inaugurare la targa, oltre ad Annafietta, Antonio Bandini, già Console Generale a New York e Ambasciatore ad Asmara, Oslo e Reykjavík, proprietario dell’abitazione sulla quale verrà posto il manufatto e finanziatore dell’opera. La targa e la sua installazione vengono offerti alla città dalla famiglia Bandini.

Antonio Bandini, nato a Lugo nel 1948, iniziò la sua carriera diplomatica nel 1974 raccogliendo esperienze e incarichi prestigiosi fino al 2013. Nel corso della sua attività Bandini fu, fra l’altro, primo segretario a Beirut, consigliere alla Rappresentanza permanente d’Italia all’Ocse a Parigi, vice direttore generale per i paesi dell’Africa Sub-sahariana, Ambasciatore ad Asmara, Console Generale a New York, Ambasciatore ad Oslo e Reykjavík, vice presidente del Comitato Interministeriale per i Diritti Umani.