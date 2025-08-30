Nuova veste per lo Zingarò e apre Fm Lab

Dopo un’estate piena di eventi e buon cibo continuano le attività dei locali del centro e non mancano le novità. Riaprirà la sede del ristorante Zingarò, ma in una nuova veste. Il locale di via Campidori, infatti, accoglierà l’Osteria Terantiga, come si legge in un cartello apposto sul portone. Terantiga, che affonda le sue radici negli anni ‘50 a Varignana e vanta una storia lunga tre generazioni, è arrivata a Faenza nel 2016 con l’apertura della seconda sede. Dall’1 marzo 2016 le specialità di Varignana vengono proposte anche nel cuore di Faenza e adesso si potranno assaggiare nell’ex Zingaró.

A pochi passi da lì, si è spostato anche il Corona, che quest’estate ha animato piazza della Libertà, occupando lo spazio del negozio ex Zoe. "Quando quattro anni fa il vecchio Corona fu impacchettato per i lavori di Palazzo del Podestà – dice Fabrizio Bagnara, uno dei soci – andammo come temporary nel 2020 e 2021 in piazza della Libertà 5/A; avevamo ottimi ricordi dei due anni trascorsi lì e le aspettative sono state più che rispettate". Quest’estate, infatti, la loro programmazione è stata intensa e lo sarà anche per tutto l’anno. "Vista la nostra posizione – afferma Bagnara – cerchiamo di collaborare pienamente con la realtà faentina e i locali circostanti, vogliamo fare sistema; il nostro progetto è annuale: per l’autunno/inverno sono già pronte coperte scozzesi e lampade riscaldanti". Il locale, dal nome Corona pizza birra & libertà, continuerà quindi a offrire pizza, birra e drink. "Facciamo sia pizza alla pala che tonda – dice – abbiamo una vasta scelta di birre alla spina con un impianto a caduta a sette vie; cerchiamo di dare spazio a qualsiasi iniziativa che sia compatibile con i nostri spazi".

Il lato opposto della piazza è dominato, invece, da Fmarket, gestito da Fabrizio Mantovani, Lisa lelli e i loro collaboratori, che dall’1 agosto, con l’ausilio di Tania Zoffoli e Andrea Camporesi, hanno aperto uno spazio aggiuntivo alla gastronomia: Fm Lab. "Avevamo bisogno di un luogo dove rallentare il ritmo e assaporare ogni sfumatura delle stagioni – afferma lo chef Fabrizio Mantovani –, vogliamo rappresentare l’anello finale di una catena di valori che parte dal mercato e arriva in tavola. Il focus sarà su piatti che celebrano la bellezza del prodotto, i nostri artigiani e i vegetali". Il nuovo spazio di Via Torricelli, una rosticceria ‘urbana’ e una bottega di prossimità con un’accurata selezione di prodotti, è aperto al pubblico nei giorni di mercato dalle 9.30 alle 16, e a partire dal 6 settembre inaugurerà i tavolini fuori e dentro per un bel servizio alla comunità. "Iniziamo fin dalla mattina con prodotti da forno, torte salate, dessert – afferma Fabrizio Mantovani – offriremo proposte diverse da Fmarket, anche se sarà una cucina con la mia identità; avevamo molta richiesta sui catering e lo spazio iniziava a essere piccolo, così ci siamo allargati in via Torricelli con 26 metri di laboratorio e la possibilità di processare più materie prime; il nostro sarà un catering sartoriale, rivolto ad aziende e privati che desiderano un’esperienza su misura".

Caterina Penazzi