Nuova vita all’Astoria: in centinaia a ballare

Se quello di giovedì sera all’Astoria era solo un test, chissà cosa succederà il 22 dicembre, quando l’ex cinema teatro di via Trieste, preso in gestione da Silver Entertainment, che organizza serate anche in locali del mare come il Matilda di Marina di Ravenna, inaugurerà ufficialmente. Giovedì sera centinaia di giovani si sono presentati nel nuovo locale, al punto che verso l’una i gestori hanno deciso di non far entrare più nessuno perché erano pieni. A chi è rimasto fuori, tantissimi, toccherà aspettare ancora un po’ per vedere come l’ex cinema è stato trasformato. L’altra sera, come era stato annunciato dai nuovi gestori, solo il pianoterra è stato aperto al pubblico, con un ampio spazio subito dopo l’ingresso con il bar e la grande ex sala cinematografica trasformata per l’occasione in discoteca. Per il cinema vero e proprio, ai piani superiori, la proprietà, e cioè Eufente, la società romana proprietaria anche di Cinemacity, ha già spiegato che bisognerà aspettare il nuovo anno.

Nel frattempo il pianoterra dell’edificio di via Trieste è pronto per una nuova vita, dopo una chiusura che durava dal 2017. L’idea infatti è di partire dal 22 dicembre con una serie di appuntamenti e di eventi, così anche da capire su cosa puntare maggiormente in futuro. In estate i locali verranno chiusi per consentire lavori più importanti che coinvolgeranno anche le due sale laterali di dimensioni più piccole. Al momento il locale si chiama ‘Astoria Temporary Theatre’ e il cartellone dei futuri appuntamenti prevede concerti, spettacoli, convention, e naturalmente discoteca. Intanto la partenza, giovedì sera, è stata davvero col botto.