Nuova vita in Darsena, un’area di 2mila metri quadri diventerà l’Urban Padel Club

Ravenna, 4 aprile 2025 – Entro i primi di maggio aprirà nella Darsena di città un nuovo spazio multifunzionale: l’Urban Padel Club Ravenna. All’interno di un’ex area industriale di 2mila metri quadrati tra via Lussino e via Cherso, con entrata al 19, si potrà fruire di due campi da padel, un bar con piccola ristorazione, una palestra per personal training, uno studio di fisioterapia e un centro tatuaggi.

"L’idea è nata da una passione comune per il padel – spiega Francesco Rametta, socio dell’attività – e dalla consapevolezza che sia uno sport in forte ascesa. Da quando tutto è iniziato, nel 2023, però, gli obiettivi si sono evoluti e abbiamo dato vita a un centro dove le persone vengano per fare sport in compagnia o anche solo per passare il tempo nel bar. Stiamo mettendo a posto gli ultimi dettagli, ma non vediamo l’ora di partire".

A investire sul progetto, i cui lavori sono iniziati a luglio 2024, sono Michele Vianello, ex tennista e maestro di padel, che si occuperà dei corsi, Francesco Rametta, Luca Amaducci, Alessandro Impera, Francesco Fabbri e Paolo Vallicelli. "La Darsena – racconta Impera – è un quartiere vitale e in forte espansione, per questo ci piaceva l’idea di aprire qui un’attività. Poi, abbiamo cercato di valorizzare il capannone industriale, risalente agli anni ’60, mantenendo dei forti connotati di archeologia industriale".

Sono due i campi da padel – certificati World Padel Tour – pronti al via, ma un terzo è in fase di progettazione all’interno di uno spazio adiacente. "Il padel è il cuore del progetto – continua Luca Amaducci – e la nostra struttura è un fiore all’occhiello. Per esempio, a bordo campo abbiamo messo a disposizione qualche attrezzo e uno spazio a corpo libero per il riscaldamento, da utilizzare prima di entrare in campo. Poi, abbiamo in mente di organizzare corsi per ogni età e livello, nonché dei tornei. Il padel è uno sport per chiunque e noi offriremo attività per tutti. Ci piacerebbe, infine, che le persone o le aziende affittassero lo spazio per delle feste, magari organizzando un torneo tra loro e poi festeggiando al bar".

Soppalcato e con affaccio diretto sui campi sportivi, il Francis Cafè "sarà aperto dalle 7.30 fino al dopocena sette giorni su sette", spiega il gestore Francesco Fiorillo. "Ci sarà un’offerta di piccola ristorazione per gli sportivi e riserveremo grande attenzione agli aperitivi".