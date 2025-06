Nuova vita per il Bar Centrale di Mezzano

È fissata per venerdì 6 giugno l’inaugurazione ufficiale della nuova gestione del Bar Centrale di piazza della Repubblica, punto di riferimento del paese, che ora passa nelle mani di Sara Morelli, giovane imprenditrice locale con una lunga esperienza nel settore della ristorazione. L’evento inaugurale prenderà il via alle 18 e sarà accompagnato da un buffet e momenti musicali per accogliere clienti, amici e curiosi in un’atmosfera conviviale e festosa. Dopo anni trascorsi a lavorare come dipendente, Sara Morelli ha deciso di mettersi in gioco. L’ambiente offre numerosi posti a sedere all’interno e qualche tavolino all’esterno. Il bar sarà aperto ogni giorno dalle 5 del mattino alle 20.