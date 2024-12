Nuova vita per la farmacia. La famiglia Boattini sorride: "Locali riparati e ampliati"

Centottanta anni di storia stavano per essere cancellati in un attimo. Ma la costanza e la determinazione della famiglia Boattini, proprietaria della farmacia di Coccolia dai primi anni Quaranta dell’Ottocento, ha portato alla ripartenza della piena attività, dopo la devastante alluvione del maggio 2023. "Dopo oltre un anno e mezzo di lavori – racconta Niccolò Boattini, la quarta generazione alla guida della farmacia di famiglia – siamo infatti finalmente riusciti a completare i lavori di ripristino dei locali danneggiati dall’alluvione e, contestualmente, abbiamo anche effettuato un ampliamento degli spazi della farmacia che adesso può usufruire di un ulteriore accesso dal retro dove c’è anche un nuovo ampio parcheggio". Approfittando della necessità dei lavori, la farmacia Boattini ha ottimizzato nuovi spazi che comprendono un locale dedicato alle attività sanitarie in cui si svolgono attività di telecardiologia (ECG, Holter cardiaco e pressorio), analisi del sangue capillare e delle urine, spirometria e molto altro ancora. Inoltre, è presente un nuovo e più attrezzato laboratorio per effettuare preparazioni galeniche e magistrali sempre più personalizzate. "Si è aggiunta – prosegue Niccolò Boattini – una nuova area espositiva e di vendita nella quale si potrà ammirare anche una scaffalatura originale risalente alla seconda metà del 1800, restaurata per l’occasione da un artigiano locale, che costituiva uno dei primi arredamenti della farmacia".

Il lavoro di ripristino è stato davvero impegnativo, viste le condizioni da cui si è partiti, un anno e mezzo fa: "La farmacia aveva subito un danno stimato di circa 200.000 euro. Per arrivare al traguardo della nuova inaugurazione è stato necessario un completo rinnovamento dei locali, degli arredi e delle attrezzature irrimediabilmente compromessi dall’acqua. I ristori nel nostro caso sono arrivati principalmente dalla assicurazione che Federfarma mette a disposizione delle farmacie associate. Un aiuto importante e generoso, per il quale siamo davvero grati e riconoscenti, è arrivato anche dai colleghi farmacisti che hanno organizzato, tramite Federfarma e l’ordine dei farmacisti di Ravenna, una raccolta fondi a favore delle farmacie colpite, dall’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti, dalla Camera di Commercio di Ravenna e Ferrara e dal Comune di Ravenna tramite il fondo delle donazioni raccolte per le attività alluvionate".

Ugo Bentivogli