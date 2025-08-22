Nuova vita per le bici abbandonate. Da gennaio rimossi 337 rottami

Le biciclette abbandonate e rimosse dalla Polizia locale sono in aumento: dall’inizio dell’anno l’Unità organizzativa sicurezza urbana ne ha prelevate in giro per la città 337 e dagli uffici assicurano che il fenomeno è in crescita. L’ultimo recupero, di 16 mezzi, è di ieri mattina. "Le troviamo in varie zone, – spiegano dagli uffici – spesso all’Isola San Giovanni, attorno alla stazione, in particolare nell’area del parcheggio di Start. Sono di tutti i tipi, molte chiuse con il lucchetto alle rastrelliere e ai pali. Le rimozioni avvengono anche a seguito di segnalazioni dei cittadini, ma i controlli delle nostre pattuglie sono periodici. L’attività si inserisce nel più ampio quadro di contrasto al degrado urbano e di tutela del decoro cittadino, soprattutto nelle zone di interesse storico culturale".

Il ritiro avviene al termine di una serie di monitoraggi per verificare se si tratta davvero di bici abbandonate. "Non è che appena vediamo una bici malandata o in apparente stato di abbandono – proseguono dagli uffici – la portiamo via. C’è, ad esempio, chi le parcheggia in stazione anche per un’intera giornata, o per più giorni, per lavoro. E si tratta spesso di modelli malandati per evitare che vengano rubati. Ci sono circostanze in cui lasciamo un biglietto con il quale intimiamo la rimozione entro 48 ore. Lo facciamo ovviamente con quelle in buone condizioni". Molte, l’80% circa, sono rottami, senza selle, manubri o ruote. Quelle finiscono in discarica. Le altre vengono portate in un deposito del corpo di Polizia locale dove, chi ha sporto denuncia per furto, può verificare se la sua bicicletta è finita lì. "In questi casi – concludono dagli uffici – bisogna anche fornire una descrizione dettagliata. Ogni quindici giorni o una volta al mese gli operatori dell’Unità organizzativa sicurezza urbana effettuano un monitoraggio con il furgone e prelevano le bici che risultano abbandonate. Nell’ultimo giro ne sono state trovate davanti al Monumento dedicato ai martiri del Ponte degli Allocchi, in zona stazione e in viale Farini".

Le biciclette recuperate rimangono nel deposito circa 18 mesi, poi passano all’Ufficio Economato dal quale vengono in seguito messe a disposizione della comunità in vari modi. Alcune delle ultime sono state donate alla Riciclofficina, laboratorio del riuso e del recupero di bici donate o abbandonate che vengono rimesse in sesto in un’ottica di economia circolare.

a.cor.