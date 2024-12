Nuove acquisizioni di opere al Mar. Domani la presentazione

Domani, dalle 16 alle 18, presso la Sala Martini del Museo d’Arte della città di Ravenna verranno presentate le nuove acquisizioni di opere d’arte. "Continua l’investimento del Mar – afferma il vice sindaco del Comune di Ravenna con deleghe alla Cultura e al Mosaico Fabio Sbaraglia - sulle proprie collezioni permanenti e, a poco più di un anno dal riallestimento degli spazi dedicati al mosaico moderno e contemporaneo, si amplia il patrimonio musivo disponibile e fruibile connotando in maniera ancora più forte l’identità del museo in questa direzione".

Per ampliare la narrazione sul mosaico attraverso molteplici linguaggi entrano a far parte della Collezione di Mosaici Contemporanei le opere ’Untitled Heptagon 11’ di Monir Shahroudy Farmanfarmaian, e ’Brothers’ di Adrian Paci. I loro lavori sono conservati in alcune delle più importati istituzioni culturali del mondo, tra le quali: Guggenheim Museum, Abu Dhabi; Louis Vuitton Foundation, Paris; Museum of Contemporary Art, Tokyo; Hirschhorn Museum and Sculpture Garden, Washington, DC; Metropolitan Museum of Art e Solomon R. Guggenheim Museum, New York; Tate Modern e Victoria and Albert Museum, Londra,

Entrano a far parte della Collezione di Mosaici Contemporanei anche le opere vincitrici della sesta edizione del Premio GAeM - Giovani Artisti e Mosaico una delle mostre di punta dell’VIII Biennale di Mosaico Contemporaneo del 2023. ’Hybrid VII (memoria)’ di Michela Tabaton-Osbourne per il premio Orsoni Venezia 1888 e, a ex aequo, ’Cuprum’ di Aleksandra Miteva e ’Tappeto per ospiti indesiderati’ di Irene Cesaro per il premio ’Nicola Cingoli’ saranno posizionate nel corridoio del quadriportico del piano terra.

Domani, in questa giornata dedicata all’arte contemporanea, verrà anche presentato il catalogo della mostra Porta Futurista del collettivo anonimo originario dell’Ucraina ’Pomme de Boue’.