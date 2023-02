Nuove aperture in centro "Dalla passione per la musica ecco il negozio di strumenti"

Trasformare una passione in lavoro: un sogno al quale il ravennate Pietro Sassaroli non ha voluto rinunciare. Ha aperto in via di Roma, quasi di fronte all’Istituto superiore di studi musicali Verdi, un negozio di musica dove si possono acquistare strumenti nuovi o vendere quelli usati. A breve arriveranno anche libri, spartiti e altro. Il negozio si chiama Blu’s Music exchange, omaggio a Blu, Cocker di Sassaroli. "È la mia prima esperienza come titolare di un negozio di strumenti - spiega - e l’idea è nata dalla mia passione per la musica, suono la chitarra, ancora studio e in questi anni ne ho comprate diverse, le ho riparate, insomma mi è sempre piaciuto averle tra le mani. Pian piano l’idea del negozio ha preso forma e ora sono riuscito a realizzarla". La scelta della strada è stata casuale, e la vicinanza del Verdi è stata una bella scoperta. "Mi piaceva la zona – prosegue Sassaroli – e così mi sono deciso. Mi ha stupito il fatto che diverse persone, in così poco tempo, mi hanno già telefonato per chiedere informazioni e sono già entrati in parecchi perché incuriositi. Aspetto da un momento all’altro che vengano a montarmi l’insegna. Forse mi ha aiutato anche il fatto che in centro a Ravenna non ci siano più negozi di musica, io stesso prima ero costretto a volte ad acquistare on line. Certo, c’è sempre lo storico Vassura in via Cesarea".

Di sogno realizzato può parlare anche Stefania Carattoni, titolare di Flab in via Ravegnana, dove trovare installazioni realizzate con piante rigorosamente italiane, complementi d’arredo, mobili di design. Oltre 100 metri quadrati divisi tra laboratorio ed esposizione al pubblico: questo è Flower Lifestyle Art Beauty. "Non sono una fiorista – spiega Carattoni – ma volevo ricreare il concetto di casa e il binomio piante e arredo mi è sembrato giusto, anche dal punto di vista creativo. Tutto quello che è all’interno è in vendita: i mobili sono pezzi di design fuori produzione, dagli anni 5060 fino agli 80’, che ho restaurato". Lo spazio, che negli anni ha ospitato una storica autoscuola, un concessionario d’auto e anche un negozio di abbigliamento, si può affittare per mostre, mini congressi, eventi. "Ci pensavo da anni, ci tenevo e l’ho fatto. A chi mi dice che sono stata coraggiosa, rispondo che se avessi dovuto aspettare il ‘momento giusto’ non lo avrei fatto mai".

Le novità nel campo del commercio non sono finite: a Ravenna in via IV Novembre è in arrivo la catena‘Cody Sushi Pokè’, dove acquistare sushi, pokè e cotture in tempura. In via Cavour invece, nei locali che ospitavano Sephora, ad aprile aprirà la catena spagnola Ale-Hop con oggetti per la casa, per lo sport, per i più piccoli, sullo stile di Tiger. Infine in via Maggiore la catena Caddy’s si trasferisce nei locali a fianco all’attuale negozio. L’inaugurazione è prevista attorno all’8, 9 marzo.

a.cor.