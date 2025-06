Nuove asfaltature in città. Interventi del valore di 5 milioni

Nuovi asfalti in città. La Giunta comunale di Faenza ha approvato la scorsa settimana il progetto esecutivo per un ampio piano di manutenzione straordinaria della rete stradale urbana ed extraurbana.

L’intervento, dal valore complessivo di 5 milioni di euro, è uno dei più consistenti degli ultimi anni. Il piano di asfaltature straordinarie pone infatti come obiettivo l’intervento sulle criticità ancora presenti nella viabilità cittadina, molte delle quali eredità degli eventi calamitosi di maggio 2023. In quei giorni, il superamento e la rottura di argini fluviali, la tracimazione di fossi e canali portarono a estesi allagamenti, compromettendo marciapiedi, carreggiate, piste ciclabili e segnaletica. Il Comune aveva attivato subito interventi in somma urgenza per garantire la sicurezza pubblica. In seguito è emersa la necessità di un’azione più strutturata e duratura. Le risorse per questo secondo intervento arrivano grazie ai fondi stanziati dalla struttura commissariale con le ordinanze 33 e 35.

Il progetto, redatto dallo studio InStudio Ingegneri Associati di Ravenna, prevede una serie di interventi articolati su due fronti principali: viabilità urbana e viabilità del forese. In entrambi i casi si interverrà con nuove asfaltature, ripristino di marciapiedi danneggiati, sostituzione di cordoli, messa in sicurezza di attraversamenti e ciclovie, oltre alla sistemazione della segnaletica verticale e orizzontale.

Numerose d’altronde sono le strade coinvolte: via Merlaschio, via Cantrigo, via Lunga, via Milana, via Mattarello, via Borgo San Rocco, via Fosso, via Ramona, via Corleto e molte altre, comprese arterie principali e vie secondarie nei quartieri e nelle frazioni. A queste si aggiungono interventi mirati in punti strategici della città. Particolare attenzione sarà rivolta anche al patrimonio storico. Alcuni interventi ricadono infatti su aree del centro storico come il rifacimento dei marciapiedi attorno a piazza San Francesco, la manutenzione straordinaria delle scale di sicurezza lungo le mura in via Ponte Romano e via Mura Polveriera e la messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale di via San Giovanni Bosco, dove verranno installati dissuasori.

L’approvazione del progetto rappresenta un passaggio chiave nel percorso di ricostruzione e rigenerazione urbana intrapreso dalla città dopo l’alluvione. I lavori prenderanno il via a breve secondo il cronoprogramma, di cui si è parlato anche nell’ultimo consiglio comunale, definito in considerazione delle priorità di intervento e della necessità di limitare i disagi alla circolazione.

