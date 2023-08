Nuove attività gratuite per persone fragili

Dopo le numerose attività del periodo estivo, partiranno a settembre due nuove collaborazioni dell’Associazione Auxilia Onlus o.d.v. con altre due importanti associazioni del territorio cervese: ‘Impronte di solidarietà’ e ‘Sulla bocca di tutti’. La coordinatrice dei progetti di Auxilia Onlus, Elena Alessandrini spiega: "Riteniamo sia nostro compito mettere a disposizione della comunità competenze, capacità ed energia per sostenere chi si trova in difficoltà. A settembre partirà la collaborazione con ‘Impronte di solidarietà’. Il progetto è legato al tempo libero dei ragazzi con disabilità. Auxilia Onlus o.d.v. vuole realizzare dei momenti di tempo libero come cene, spettacoli, gite e mini vacanze che siano una occasione di socialità e di inclusione e sollievo alle famiglie. Nelle varie attività sarà quindi sempre presente personale qualificato". Auxilia Onlus o.d.v. promuove, inoltre, un servizio gratuito di accoglienza, informazione, sostegno e prevenzione del disagio psicologico in tutte le sue espressioni cliniche. "Partirà una seconda collaborazione con l’associazione ‘Sulla bocca di tutti’, nata a Cervia, che si occupa di malattie oncologiche del cavo orale. La collaborazione nasce per chi deve affrontare costi per interventi maxillofacciali. Auxilia mette a disposizione i propri professionisti per l’assistenza, ad esempio psicologica, nell’affrontare questo delicato momento della propria storia medica sia per adulti che bambini – conclude Alessandrini". Per informazioni: 377-3993429.

i.b.