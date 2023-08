Nuove attività in centro Cantieri e inaugurazioni tra piazza Kennedy e il Borgo

Il commercio non si ferma, e se ancora in centro storico si vedono diverse vetrine spente, c’è anche chi ha deciso di investire, di aprire nuove attività nei settori più diversi, dall’alimentazione all’abbigliamento. Scelte capaci di cambiare il volto della città, e magari di rianimare strade e zone in ombra, fuori dai circuiti principali dello shopping come via Cavour e via Diaz. In piazza Kennedy Germano Mordenti, della gelateria omonima, dopo aver ampliato il locale con gli spazi confinanti sul lato della galleria, ha deciso di acquistare anche quelli sul lato opposto, dove prima c’era l’agenzia immobiliare. Ha in progetto di aprire un nuovo locale, oltre alla gelateria, dedicato alla ristorazione. "Inizieramo i lavori entro fine anno e vorremmo aprire in primavera" spiega. Sempre sotto il portico che congiunge via De Gasperi a piazza Kennedy, dove prima c’era un bar, è attivo un cantiere per rinnovare gli interni e dovrebbe aprire anche lì un nuovo locale. Pochi metri più in là, sempre sotto il portico di via De Gasperi, ha invece inaugurato da poco un negozio di abbigliamento per motociclisti. Sulla strada, dove si è trasferita anche l’agenzia immobiliare Venturini, che prima era in piazza Kennedy, rimangono sfitti ancora un paio di locali, ma qualcosa si muove.

In quartiere San Rocco, in via San Mama, il 18 settembre verrà inaugurato la Schiccia, locale dedicato all’alimentazione senza glutine. Lo apriranno tre soci: Enrica Mascanzoni, Christian Baccarini, Carlo Rosetti. "L’idea – spiega Enrica – è di fornire un servizio a chi è celiaco, ma anche a tutti quelli che per i motivi più disparati mangiano senza glutine. Il progetto nasce dal desiderio di inclusione e noi ci rivolgiamo a chiunque". Il locale sarà aperto dal mattino fino alle 19 e ci saranno colazioni, panini, pranzi e merende. "La nostra filosofia – continua Enrica – è questa: se un prodotto senza glutine non è buono come la versione con il glutine, non lo facciamo. In queste settimane ad esempio stiamo lavorando ai croissant, che sono il sogno di ogni celiaco e stiamo raggiungendo dei buonissimi risultati. Le farciture saranno quelle della pasticceria Veneziana". Enrica ha lavorato per trent’anni in una profumeria e 10 anni fa ha scoperto della celiachia della figlia. "Ho iniziato a seguire tantissimi corsi di cucina – ricorda – e ho sempre cucinato per lei, così mi sono appassionata. Nel locale saremo io e Christian Baccarini che si occuperà, seguendo le orme del padre Ivan, pasticcere della Veneziana, dei prodotti dolci. Io mi occuperò del salato".

Anche per Mauro Palumbo l’apertura del suo negozio TartuLab, nella galleria di via Antica Zecca, è frutta di passione e coraggio. Dopo una vita come dirigente in una azienda di metalmeccanica ha deciso di dedicarsi alla gastronomia. In particolare a prodotti di nicchia del territorio legati al tartufo e non solo, come l’ultima trovata, il panettone estivo. Versione più leggera del dolce principe del Natale. "A 52 anni – sottolinea – ho fatto una scelta radicale, ho scelto una mia grande passione, il cibo".

Infine oggi a Ponte Nuovo verrà inaugurato un nuovo forno, è quello di Michele Stella che lo gestirà insieme alla moglie e ai figli. Sono infatti i titolari di un locale che sarà forno, pasticceria e caffetteria e che aprirà negli stessi locali dello storico forno ‘Antico Porto’ della famiglia Raffoni, che ha chiuso alla fine dello scorso anno.