Nuove grane al polo tecnico di Lugo. Omesse denunce, indagata la preside

La procura ha notificato nei giorni scorsi un avviso di conclusione indagine a Electra Stamboulis, dirigente del Polo Tecnico Professionale di Lugo, per l’ipotesi di reato di omessa denuncia. Sono diversi gli episodi contestati alla preside, al momento difesa dall’avvocato Paola Converti, nel documento a firma del pm titolare del fascicolo Francesco Coco. Tutti però riconducibili in buona sostanza a un unico comune denominatore: la dirigente, pur a fronte di fatti verificatisi tra le pareti scolastiche come deturpamenti, imbrattamenti, danneggiamenti, vandalismi in generale e risse tra ragazzi (ovvero reati perseguibili d’ufficio), non avrebbe fatto riferimento alle forze dell’ordine preferendo una sorta di gestione interna.

In totale il Commissariato di Lugo ha raccolto una trentina di testimonianze, perlopiù del corpo docente, su situazioni di questo tipo collocate tra il 2024 e il 2025. Nella lista figura pure l’episodio più noto per esposizione mediatica: quello relativo al recente pestaggio di uno studente 16enne in cortile (per lui prognosi di 25 giorni) filmato da qualcuno: la competenza sulle responsabilità dei presenti è naturalmente della procura dei Minori di Bologna; ma è lecito supporre che pure questo episodio sia stato inquadrato dalla procura ravennate come rissa e dunque come reato perseguibile d’ufficio con conseguente obbligo per la dirigente di denunciarlo.

In seguito all’accaduto, il padre del giovane aveva anche presentato querela per un particolare sul figlio che la preside aveva riportato su un post di Facebook e per il quale lei ha di recente ricevuto avviso di garanzia per diffamazione aggravata per consentirle di individuare un avvocato di riferimento (tecnicamente si è dunque trattato di una elezione di domicilio).

"Ho la massima fiducia nell’autorità giudiziaria e in questo contesto è opportuno che le mie osservazioni avvengano unicamente nelle sedi istituzionali competenti", ha precisato l’indagata la quale avrà ora naturalmente l’opportunità di farsi ascoltare, o di depositare memorie difensive, per rappresentare la propria versione dell’accaduto.

Di recente l’Ufficio Scolastico regionale per l’Emilia Romagna ha disposto un accertamento ispettivo all’istituto in questione. La decisione è nata nell’alveo delle varie questioni sorte nel contesto della scuola lughese. A partire appunto dal pestaggio innescatosi dal confronto con un altro studente, forse alimentato da un debito di pochi euro, e corredato, oltre che dalle immagini riprese con cellulare, anche da denunce reciproche. Sulla situazione nel plesso scolastico - nato nel 2013/14 dalla fusione di due precedenti istituzioni scolastiche: lo ’Stoppa - Compagnoni’ e il ’Manfredi - Marconi’ - nelle scorse settimane si era pure riunito un tavolo di lavoro promosso dal Comune alla presenza dei servizi educativi e sociali, dell’Ausl, della stessa dirigente Stamboulis e della polizia locale della Bassa Romagna. Nel corso della seduta era emerso che sta procedendo il percorso di installazione di telecamere all’interno dei plessi scolastici del polo: uno strumento al quale si stava già pensando: e non tanto per i tafferugli tra studenti, ma per monitorare gli allarmi antincendio e cercare così di risolvere il problema.

Del resto si sono verificati diversi falsi allarmi come tali capaci di interferire con il regolare svolgimento delle lezioni: si è arrivati anche a dovere evacuare le classi. Gli spazi della scuola sono stati teatro pure di altri episodi spiacevoli: vedi lo sventramento di un muro in cartongesso: in questo caso il responsabile è già stato individuato e la sua famiglia di conseguenza è stata chiamata a rispondere dei danni causati. Taluni studenti hanno riferito alle rispettive famiglie anche di intimidazioni nei confronti degli insegnanti e di porte bloccate con i distributori di bibite.

