Nuove indagini da gola profonda: "Ecco come descrisse l’omicidio"

Il tipo di corda usata per l’impiccagione, l’orario, il punto di ritrovamento del cadavere, le modalità dell’azione e perfino il movente. L’indagine sulla morte del 64enne Domenico Montanari, contitolare di una macelleria di Faenza trovato cadavere in negozio il 25 luglio 2019, aveva ripreso quota a fine 2022 dalle dettagliate dichiarazioni di un detenuto: questi aveva a suo dire ricevuto in cella confidenze esplicite da una delle due persone poi indagate per omicidio volontario in concorso, il 54enne ex vigile urbano Gian Carlo Valgimigli.

E se la procura di Ravenna ha ora chiesto l’archiviazione del fascicolo, è perché gli elementi acquisiti non consentono di arrivare a una previsione di condanna. Inoltre esistono ipotesi alternative. Ovvero che quel detenuto - pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e associazione mafiosa - possa avere ritoccato le sue dichiarazioni per ottenere un permesso premio. O che Valgimigli abbia millantato per accreditare il suo livello delinquenziale agli occhi di quel pregiudicato di rango.

Una mareggiata di dettagli per appassionati di cronaca quelli racchiusi nelle carte, finora inedite, che hanno spinto i pm Daniele Barberini e Angela Scorza a chiedere l’archiviazione sia per il 54enne (difeso dall’avvocato Gabriele Bordoni) che per il co-indagato, un 41enne di origine albanese fratello di un’amica dell’ex vigile urbano (avvocato Luca Donelli).

Per Montanari, le prime verifiche della polizia avevano portato alla condanna di Valmigili, passata in giudicato, per morte come conseguenza di altro reato: l’usura. Non era un mistero del resto che Valgimigli prestasse soldi a Montanari il quale "a fronte di incassi di 100 mila euro - aveva a suo tempo riferito un avvocato che aveva seguito la vicenda - aveva accumulato debiti verso dipendenti e fornitori per circa 200 mila".

Torniamo allora al 2019, l’anno nel quale la gola profonda colloca l’incontro in cella a Ferrara con il 54enne. E ripete tutto per ben due volte: il 20 dicembre 2022 e l’11 gennaio 2023. Non si parte subito dal Montanari ma da un’altra grana giudiziaria del Valgimigli: la contestata estorsione a carico di un noleggiatore di auto di lusso: non un fascicolo qualsiasi ma quello che aveva proiettato il 54enne in carcere. A detta del pregiudicato, l’ex vigile urbano gli chiede di gambizzarlo promettendogli 50 mila euro in due tranche da 25 mila, una prima e una dopo.

Di più: secondo la fonte, Valgimigli gli dice che quel noleggiatore avrebbe dovuto fare la fine del macellaio. Le confidenze salgono come bolle nell’acqua calda, una dopo l’altra. A parole, sarebbe andata così: il Valgimigli era andato in negozio attorno alle 4 per incontrare il 64enne; poco dopo erano arrivati i complici- tra cui il fratello dell’amica - i quali avevano immobilizzato Montanari e lo avevano impiccato. Poi l’ex vigile se ne era andato per tornare alle 6 e fingere il ritrovamento casuale del corpo.

Il motivo di tanta pianificazione certosina? L’ex vigile avrebbe voluto impossessarsi della macelleria - continua la gola - tanto da avere fatto indebitare il 64enne per 300 mila euro a fronte di interessi di 30 mila al mese. Ma a un certo punto si rende conto che Montanari non è più in grado di pagare e che anzi lo vuole denunciare e così lo uccide.

Per i pm, dettagli attendibili e non deducibili neanche dagli appassionati di cronaca locale. Ma le analisi telefoniche non hanno portato a ulteriori elementi. Inoltre esistono ipotesi alternative legate a interessi personali della fonte con il tribunale della Sorveglianza.

Da ultimo pure le considerazioni logiche hanno deviato dall’ipotesi omicidio. Sul corpo del macellaio non c’era nessun segno di difesa, nemmeno legato a reazioni istintive: e non è ragionevole pensare che se ne sia rimasto buono buono mentre gli altri preparavano il cappio. Inoltre Valgimigli non avrebbe avuto certo nessun interesse a eliminare una persona che gli doveva dei soldi, specie alla vigilia della edita della sua casa e della possibile estromissione del socio nella macelleria.

A questo punto per potere ritenere definitivamente chiusa la vicenda, manca solo un ultimo tratto di inchiostro: quello del gip.

Andrea Colombari