Nuove lampade a led nelle frazioni

Prosegue il percorso di efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione che l’amministrazione comunale di Bagnacavallo sta portando avanti da diversi anni. In particolare, i nuovi lavori riguarderanno l’intera frazione di Villa Prati, le vie Cocchi, Viazza Nuova, Viazza Vecchia e Aguta a Villanova, mentre a Glorie si lavorerà nelle vie Reale, Basilica, Aguta e nella pista ciclopedonale che collega la via Aguta con il campo sportivo, coprendo in tal modo l’intera frazione. Gli interventi riguarderanno anche la via Cadorna e il parco di via Balilla Pratella a Bagnacavallo. I lavori prevedono in tutto l’installazione di oltre 170 nuove lampade led a basso consumo al posto delle attuali a vapore di sodio.

L’intervento, dell’importo di 90mila euro, è realizzato dal Comune di Bagnacavallo tramite risorse finanziate dal Pnrr.