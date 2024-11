Nuove limitazioni antismog nel centro abitato e fuori

Sulla base delle previsioni di Arpae, oggi e domani saranno in vigore le ulteriori limitazioni previste dal Piano aria integrato regionale.

Nel centro abitato, dalle 8.30 alle 18.30 è previsto lo stop alla circolazione di tutti i veicoli diesel euro 5 nel , oltre ai divieti già ordinariamente previsti (divieto di transito per i veicoli a benzina fino all’euro 2 compreso, diesel fino all’euro 4 compreso, a metano-benzina e gpl-benzina fino all’euro 1 compreso, ciclomotori e motocicli fino all’euro 1 compreso). Inoltre, nelle unità immobiliari, in presenza di impianto alternativo, è vietato utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (il divieto vale fino al 31 dicembre). Per le limitazioni del centro abitato, è stata installata la segnaletica che delimita le zone interessate.

Nel resto del territorio comunale nelle unità immobiliari, in presenza di impianto alternativo, è vietato utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa con certificazione inferiore alle 4 stelle. Infine, è in vigore il divieto di spandimento di liquami con tecniche non ecosostenibili.