Nuove mense e interventi nelle scuole ‘Quadri’ e ‘Torchi’

Ammontano a 5 milioni e 400mila e riguarderanno prevalentemente scuola, sport e cultura, gli investimenti, stabiliti nei giorni dalla Giunta, che l’amministrazione comunale di Massa Lombarda metterà in campo in opere pubbliche nel triennio 2023-2025. "Un bilancio – osserva il sindaco Daniele Bassi – che guarda al futuro. In un momento particolarmente complicato per la finanza pubblica come l’attuale, continuiamo ad investire per la crescita del territorio. Ritengo di particolare rilievo il fatto che il nostro Comune ha un indebitamento inferiore a 200 euro pro capite, il più basso della provincia".

Si procederà alla realizzazione di nuove mense alle scuole ‘Quadri’ di Massa Lombarda e ‘Torchi’ di Fruges, grazie a finanziamenti Pnrr pari a 662mila euro. Restando nel capitolo scuola, nel 2023 si interverrà sulle elementari ‘Quadri’ attraverso un adeguamento sismico da 600mila euro. Non mancherà, sempre quest’anno, la realizzazione di loculi nel cimitero comunale. Nel 2024 il piano degli investimenti prevede la seconda parte dell’intervento di miglioramento sismico alla scuola ‘Quadri’ e l’adeguamento sismico alla primaria ‘Torchi’, mentre nel 2025 si terrà l’ultima parte dell’intervento sismico alle ‘Quadri’ per 800mila euro e la messa in sicurezza del centro giovani Jyl, in viale Zaganelli, per 120mila euro. L’Amministrazione comunale auspica di utilizzare le linee di finanziamento ancora da confermare per valorizzare ulteriormente il territorio attraverso la ristrutturazione del ‘Museo della Civiltà contadina’ e il rifacimento integrale del manto della pista d’atletica nello stadio comunale. Senza dimenticare una serie di sistematici interventi di manutenzione straordinaria della viabilità del centro storico, del centro urbano e del forese.

Lu.Sca.