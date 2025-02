Nuove palestre nelle scuole. Classico e Olivetti: pronte a inizio 2026

Proseguono celermente e termineranno nelle date previste (cioè a inizio 2026) i lavori per la ristrutturazioni delle due palestre del Liceo classico di Ravenna mentre già da sabato scorso è stata riaperta al traffico via Carducci. "Abbiamo avuto qualche sorpresa nel cantiere, un cantiere non facile, ma nulla di eclatante e soprattutto nulla – spiega Marco Conti, dirigente Edilizia scolastica e patrimonio della Provincia di Ravenna – che ci faccia presagire un ritardo nella consegna dei lavori che avverrà regolarmente a inizio 2026".

Demolito il vecchio blocco palestre, nello stesso luogo, viene realizzata una nuova unità costruttiva, strutturalmente indipendente all’edificio scolastico ma ad esso collegata per garantire l’accessibilità diretta da parte degli studenti e l’eliminazione delle barriere architettoniche mediante la realizzazione di un nuovo ascensore. Il nuovo blocco palestre sarà in grado di ospitare contemporaneamente almeno due o tre gruppi classe e avrà caratteristiche, sia tecniche che funzionali, in grado di migliorare lo svolgimento delle attività di scienze motorie, nonché fornire un servizio alla comunità nelle ore disponibili al di fuori dell’orario scolastico. Esso infatti, sarà dotato di accesso indipendente e sarà completamente separato e autonomo sotto l’aspetto impiantistico dall’edificio scolastico.

In tutto l’intervento avrà un costo di 5,5 milioni finanziato in parte con Fondi Pnrr (3,5 milioni) e 2 milioni da parte della Provincia. E questo non è che uno dei tanti canteieri che interessano le scuole della provincia di Ravenna in cui sono in corso interventi per quasi 45 milioni di cui 33 milioni coperto con Fondi Pnrr e i restanti messi dalla Provincia. Per quel che riguarda la città di Ravenna, un altro cantiere importate è all’Istituto Professionale Statale Olivetti-Callegari, situato in via Umago a Ravenna dove è in corso di realizzazione un nuovo edificio che ospiterà sia la nuova palestra sia tre laboratori più la biblioteca.

Si tratta di un intervento che cuba 6 milioni di euro sarà finanziato per 995mila euro con fondi della Provincia, 4,55 milioni con Fondi Pnrr e 455mila euro con il Fondo per avvio opere indifferibili e i cui lavori, anche in questo caso, si concluderanno nei primi mesi del 2026. Infine, sempre a Ravenna, si sta intervenendo su Itg Morigia e succursale Liceo scientifico di Via Marconi 6 con lavori di ampliamento per la realizzazione di una nuova palestra, laboratori polifunzionali e aule.

Serviranno in tutto 7,75 milioni per due nuovi edifici scolastici: uno conterrà nuove aule per i ragazzi, l’altro laboratori e una palestra. I due interventi vanno avanti tramite due procedimenti diversi e paralleli: il primo, relativo al nuovo edificio scolastico, ammonta in totale a 3,2 milioni. Per la palestra e i laboratori, che si troveranno nello stesso edificio, invece saranno necessari 4,55 milioni. Le due strutture saranno dotate di pannelli fotovoltaici e realizzate con l’ottica del risparmio energetico.

Giorgio Costa