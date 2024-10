Nuove piste ciclopedonali in centro. Il Comune cerca finanziamenti

È un progetto a medio termine quello inerente la realizzazione, in alcune zone del centro, di nuove piste ciclopedonali. Il piano presentato per intercettare dalla Regione il milione di euro di fondi richiesti nell’ambito del bando promosso per supportare la creazione di infrastrutture sostenibili è stato pensato per il 2026. I tre interventi previsti passeranno anche dall’abbattimento di alberi per ripiantarne altri, dal rifacimento dei sottoservizi nelle vie interessate, dall’installazione di sensori per il monitoraggio dei flussi di biciclette e dall’eliminazione delle barriere architettoniche che ora impediscono il passaggio a quanti soffrono di disabilità motorie. Il primo dei cantieri si aprirà nel ’comparto via Brunelli’, nella zona centrale della città, per favorire in particolare la connessione fra le scuole Capucci e Gherardi. I frassini piantati ora a bordo strada stanno causando danni importanti agli allacciamenti di acquedotto e fognatura, ai muretti di recinzioni e al percorso pedonale, rendendolo pericoloso a tratti. Secondo il piano di intervento, gli alberi dovranno cedere il posto a due percorsi promiscui ciclopedonali e monodirezionali da realizzare su entrambi lati. Tolti i frassini, altre piante saranno sistemate solo sul lato Ovest.

Oltre ai lavori di realizzazione delle piste ciclopedonali il progetto metterà mano anche al rifacimento di sottoservizi da quest’anno in gestione a Hera e all’illuminazione pubblica da riadattare. Il secondo degli interventi è per il comparto ’Via Canaletto, Via De’ Brozzi, Via Corelli, Via Da Ponte’ fra Lugo Ovest e Nord, anche in questo caso, per favorire la connessione fra la scuola Corelli e l’istituto ancora in fase di costruzione La Filastrocca. Il piano prevede la realizzazione di un percorso ciclopedonale monodirezionale sul lato ovest e l’eventuale apertura di un’area o strada tra gli istituti Garibaldi e Sacro Cuore.

Non è tutto. L’intervento infatti prevede più azioni, dall’inserimento del limite dei 30 km/h in via Canaletto e dalla contestuale creazione di strettoie, alla creazione di un tratto di percorso promiscuo bidirezionale nel lato sud di via De Brozzi fino al nuovo attraversamento semaforico a chiamata installato per collegare le zone Ovest e Nord della città e l’inserimento di un altro attraversamento a chiamata in via De Brozzi. Il terzo e ultimo intervento è in programma per il comparto Via Malerbi per favorire il collegamento fra gli istituti scolastici Garibaldi e Sacro Cuore e la scuola di musica Malerbi. Il cantiere, oltre a sistemare la strada, realizzerà il percorso ciclopedonale lato ovest. Tutti i 3 interventi previsti prevedono l’abbattimento di barriere architettoniche. Infine, il progetto prevede l’installazione di due punti di monitoraggio dei passaggi all’ingresso e all’uscita della città per raccogliere dati. "Il progetto – dice l’amministrazione – rappresenta per il Comune un passo fondamentale verso una mobilità sostenibile".

Monia Savioli