Nuove sezioni: via ai lavori al museo Classis

Al museo Classis sono iniziati i lavori per la realizzazione delle due nuove sezioni: ‘Abitare a Ravenna’ e ‘Pregare a Ravenna’. Il cantiere è aperto da mercoledì e in questa fase, fino al 28 febbraio, il complesso museale di Classe rimarrà chiuso. Riaprirà regolarmente al pubblico il primo marzo, con la consueta attività che prevede anche lo svolgimento di proposte didattiche e attività laboratoriali già progettate, sia per la primavera che per l’estate. Grazie a questi nuovi allestimenti, focalizzati sui ritrovamenti di edifici di epoca romana e tardo romana appartenenti all’edilizia civile e religiosa portati alla luce nel territorio ravennate, il museo arricchirà ulteriormente la sua esposizione di mosaici e i percorsi didattici, confermando la sua vocazione di spazio culturale di riferimento per scoprire la ricca storia di Ravenna. L’inaugurazione è prevista a fine settembre.

La prima sala, ‘Pregare Ravenna’, sull’edilizia religiosa, e avrà la forma di una basilica, a tre navate. Al suo interno si potranno ammirare reperti provenienti da edifici di culto del territorio, come alcuni mosaici rinvenuti durante gli scavi di San Severo a Classe. Fra questi un grande mosaico, posizionato a parete, "permetterà di cogliere – recita il progetto – disegni,proporzioni, materia e bellezza della pavimentazione originale".

Ci dovrebbe essere un mosaico anche del sito della Cà Bianca. Sul pavimento verranno riprodotti i mosaici pavimentali di alcune delle principali basiliche ravennati. Ci saranno anche reperti provenienti da campagne di scavo locali. I mosaici, anche di grandi dimensioni, verranno esposti per la prima volta.

La seconda sala, ‘Abitare a Ravenna’, sarà un viaggio alla scoperta dell’edilizia civile, con reperti provenienti dalla Domus dei Tappeti di pietra e dalla Domus del Triclinio. Anche in questo caso alcuni mosaici, in arrivo da via Barbiani, vengono esposti per la prima volta. E ancora si potrà ammirare il grande pavimento musivo proveniente da via Dogana a Faenza, esposto per la prima volta. I lavori verranno fatti grazie a finanziamenti del ministero dei Beni culturali: 2,5 milioni che serviranno anche a completare il museo, finanzieranno l’allestimento delle due sale e anche della terza, dove verrà custodita la cosiddetta nave di Teodorico. Il decreto dell’ex ministro Dario Franceschini grazie al quale sono arrivati i finanziamenti, è quello del 2021 che inserisce Ravenna nell’ambito di 15 grandi progetti culturali nazionali.