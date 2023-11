Nuovi accessi e lavori negli uffici alla Rocca

Novità in vista per la Rocca Estense di Lugo. Due sono gli interventi previsti che interesseranno il monumento, sede di uffici comunali. Il primo, del valore di 100.000 euro andrà a modificare il sistema degli accessi, attualmente liberi, mentre il secondo, di 150.000 euro servirà a consolidare la torre quadrata di nord est e a mettere in campo i primi lavori dedicati alla realizzazione di due bagni nella zona ovest, a servizio in particolare del consiglio comunale soprattutto nel caso di riunioni aperte al pubblico. Gli interventi dovranno svolgersi entro il 2024. Il più importante, per quanto riguarda gli effetti sull’utenza, è sicuramente il primo. Fino ad ora l’ingresso dei cittadini all’interno della Rocca è libero dal portone principale oppure dall’accesso con ascensore su Largo Relencini. "Tale modalità – si legge nella delibera di giunta – non pare più essere consona anche in ragion di episodi e accadimenti spiacevoli, già purtroppo verificatesi". Quindi, nei prossimi mesi il sistema di accesso per i cittadini si trasformerà da libero in "consentito" sulla base delle necessità da evidenziare. Gli unici che potranno transitare senza limitazioni, saranno ovviamente i dipendenti e gli amministratori dotati di badge magnetico identificativo. "L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e il Comune di Lugo, hanno complessivamente ad oggi circa 640 dipendenti – si legge sempre nella delibera –. Tendenzialmente di questi 140, accedono quotidianamente alla Rocca per attività e doveri lavorativi. Ad essi si assommano gli amministratori di Unione e comuni, alcuni dei quali già oggi dotati di badge, e che si possono complessivamente stimare in un numero fra le 60 e 80 unità".

I cittadini sprovvisti di badge che vorranno accedere dovranno giustificare la richiesta di entrare comunicando la meta o l’ufficio di destinazione tramite videocitofono o alla portineria presidiata al culmine dello "scalone del sindaco" entrando dall’ingresso di piazza dei Martiri. Gli accessi consentiti al pubblico, oggetto del nuovo intervento, saranno quindi quelli di Largo Relencini e la portineria dallo "scalone del sindaco". I lavori interesseranno comunque anche tre delle quattro porte sul chiostro interno e l’ingresso dal ballatoio. L’accesso da largo Relencini, unico a essere dotato di ascensore, e la portineria saranno presidiati da una telecamera collegata per via digitale sempre alla portineria e saranno dotati di un videocitofono con elettrocomando automatico per l’apertura. Le porte sul chiostro, centrali e laterali rispetto al salone estense, saranno aperte senza presidio soltanto nei casi di iniziative all’interno del salone. La porta attuale del ballatoio sarà sostituita da una nuova dotata di maniglione a spinta. L’apertura dall’esterno sarà possibile soltanto tramite un elettrocomando collegato a lettore badge o tramite l’uso della chiave. In ogni caso si tratta di una porta che dovrà restare chiusa e non disponibile all’utenza esterna.

Monia Savioli